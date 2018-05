Los diez inversionistas foráneos que aterrizan en los seguros del país

Los ojos de los grandes aseguradores y reaseguradores del mundo están puestos de nuevo en Colombia a donde llegan vía compras de compañías o mediante alianzas con otras firmas que les permitan explorar algunos nichos como los microseguros.

Pronto consumidores y potenciales clientes de los seguros en el país comenzarán a familiarizarse con marcas tan exóticas como Talanx, BMI, Bupa, Santalucía, Zurich, Fairfax, RiskMedia Group, UIB, EKG y Skandia, que llegan a competir en una industria que crece a una tasa real anual del 5 por ciento.



El año pasado el valor de las primas emitidas por las aseguradoras que operan en el país alcanzó los 26 billones de pesos –unos 8.700 millones de dólares– según la Superintendencia Financiera. Las misma entidad indica que ese año esta industria reportó ganancias por 1,9 billones de pesos, 8,7 por ciento más que en el 2016.



Por una tajada de ese mercado es que vienen inversionistas de Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, España, Suiza y hasta de China, muchos de los cuales ya concretaron compras y alianzas en Colombia.



Este miércoles, precisamente, es el lanzamiento oficial de la estadounidense BMI Seguros, que llega a competir en el mercado de las pólizas de vida individual y salud.

“Colombia es una de las principales economías de América Latina, donde la industria de seguros apenas llega al 2,8 por ciento del PIB, casi menos de la mitad de lo que aportan otros países similares de la región, con lo cual entendemos hay una oportunidad grande para desarrollar mercado y hacer que más personas tengan la oportunidad de asegurarse. Queremos posicionarnos como una de las firmas líderes del mercado colombiano en la oferta de seguros de personas”, le dijo a EL TIEMPO, Carlos Alberto Sánchez, presidente de BMI Colombia.

Otra compañía que aterriza en el país este año es la alemana Talanx, cuyas directivas anunciaron, en días pasados, que cerraron la compra de Generali Seguros en Colombia, en una operación cuyo costo superó los 100 millones de dólares.

También a finales de febrero pasado la suiza Zurich precisó sobre su llegada a Colombia, luego de adquirir las operaciones que la australiana QBE Seguros tenía en el país, así como en Brasil y México a un costo de 409 millones de dólares.

El regreso de Skandia

Solo 15 días después de ese anuncio, el gigante China Minsheng Investment Group, principal accionista de Cmig International, dijo que se quedaba con todos los negocios que la sudafricana Old Mutual tiene en Colombia, México y Uruguay.



Esta compra representa el regreso de una marca como Skandia al país, la cual por muchos años fue insignia en el segmento de los seguros, las pensiones privadas y, más recientemente, en el renglón de las comisionistas de valores.

Aumenta la cuota extranjera

La llegada de nuevos jugadores extranjeros a la industria de los seguros en Colombia ha sido tal en los últimos años –y faltan más por incursionar– que la participación de estos en el sector ha crecido unos 4 puntos porcentuales en la última década, al punto de que hoy controlan al menos un 33 por ciento del patrimonio de las compañías que operan en el país.



Y no es para menos, operaciones como la venta de AIG seguros a la canadiense Fairfax Financial el año pasado son muestra del apetito y el potencial que ven los extranjeros en este renglón.



También ha habido espacio para jugadores locales. En reciente oportunidad la Superfinanciera dio el visto bueno a EKG Compañía de Seguros de Vida, firma de capital colombiano que inicia desde ‘ceros’ con un capital de 13.000 millones de pesos.



Las alianzas estratégicas con grandes multinacionales tampoco se han hecho esperar en este mercado.



A finales de enero pasado, Colmena selló una con la española Santalucía Seguros que ve un gran potencial en el nicho de las pólizas exequiales; 15 días más tarde, el turno fue para el Grupo Bolívar que hizo lo propio con la compañía inglesa Bupa, para ofrecerles a sus clientes seguros de salud con beneficios de atención en cualquier lugar del mundo.



Ambas firmas extranjeras indicaron a su arribo al país que, además del segmento asegurador, ven un enorme potencial de negocio en el nicho de los hogares para la tercera edad.



Pero no son solo las grandes aseguradoras las que están atrayendo inversión foránea a este sector. Las firmas de corretaje de seguros hacen parte de esta nueva ola de compras.



United Insurance Brokers (UIB), con sede en Londres, es una de las firmas que anunció a finales de abril que se instalará en Colombia. Se enfocará en todos los temas de Gobierno y licitaciones, en los que busca proveer seguros y coberturas de riesgo aprovechando su conocimiento en obras de infraestructura, responsabilidad civil, minería, petróleo, terrorismo y propiedades, entre otros.



Por su parte, la corredora española RiskMedia Group, llegó al país a través de la fusión con Proyectos Logísticos Seguros.



Su presidente, Elie Azancot, dijo que “Colombia es un mercado clave para la compañía en Latinoamérica y va a convertirse en el hub del grupo en esta región, donde existe un ambicioso plan de expansión tanto en retail como en reaseguro mediante la apertura de nuevas oficinas y acuerdos con socios estratégicos”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66

Marcas que han decidido emigrar

Así como varias aseguradoras internacionales han comenzado a aterrizar en Colombia, otras se marchan del país por decisión de sus matrices de reenfocar su estrategia de negocio. Así, pronto el nombre de Old Mutual volverá a sus inicios y será reemplazado por el de Skandia; AIG, que ha tenido varios momentos en Colombia, pasó a ser SBS Seguros Colombia, luego de ser adquirida por la canadiense Fairfax Financial Group.



Otra de las grandes marcas de seguros extranjeras que se marcha de país es Generali y es muy probable que pase a ser pronto Talanax, mientras que la australiana QBE, que reemplazó a Central Seguros, asumirá el nombre de la suiza Zurich, luego de que esta anunciara que se queda con las filiales de esta en Latinoamérica.



ECONOMÍA