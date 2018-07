Positiva Seguros apuesta por frenar alza de accidentes laborales

La preocupación de Álvaro Vélez Millán, presidente de Positiva Seguros, por la escalada que están teniendo los accidentes laborales del sector minero en el país no es gratuita.



Solo en el primer trimestre del año los accidentes mortales del sector casi que se duplicaron al pasar 11 en el primer trimestre del 2017 a cerca de 20 en igual periodo del 2018, dada la minería ilegal, la falta de prevención y controles, entre otros factores.

¿Qué ocasiona la alta accidentalidad laboral del sector minero?

​

Sin duda, que hay más gente trabajando en minería de socavón, muchas veces sin las medidas de seguridad necesarias, lo que eleva los riesgos, más aún bajo condiciones de climas adversas como la lluvia.



Lo segundo es que los empleadores, por ahorrarse la compra de medidores de gases, no hacen las mediciones adecuadas, se acumulan gases y esto provoca explosiones al extraer el mineral. También hay fallas en el control de calidad y resistencia de cadenas y cables que arrastran los vagones con los que se extrae el mineral, lo que está generando mayores accidentes mortales.



¿De qué magnitud es esa accidentalidad?

​

En riesgos laborales hay cerca de 140.000 trabajadores afiliados del sector minero y hemos tenido 4.252 accidentes. En minería la tasa de accidentalidad está entre 6,8 y 7,2 por ciento. Para Positiva es de entre 14 y 16 por ciento, el doble de la industria, tenemos unos 53.000 trabajadores afiliados.



¿Y el costo de esto a cuánto asciende?

​

Solo en Positiva los accidentes mortales de este primer trimestre nos han representado reservas por más de 4.000 millones de pesos, pero hemos pagado 3.900 millones en pensiones a familiares sobrevivientes del trabajador; 1.200 millones en indemnizaciones por lesiones y 2.800 millones por incapacidades temporales, solo a ese grupo de trabajadores.



¿Qué hacer para bajar esas cifras?

​

El llamado es a que los empleadores verifiquen el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. El Ministerio de Minas trabaja para que las compañías del sector se comprometan más con las guías de seguridad minera, pues no se están respetando. Tampoco tienen en cuenta los requisitos mínimos del sistema de gestión y por ende exponen a sus trabajadores a accidentes mortales y situaciones críticas.



Solo para el sector minero nosotros destinamos este año más de 5.000 millones de pesos para asesorar a las empresas en programas de seguridad, estilos de vida y trabajo saludable, así como en factores de riesgo ergonómico para amparar la salud de los mineros.



¿Qué otros planes tiene Positiva para este año?

​

Queremos diversificar más nuestro portafolio, pues a diciembre el 85 por ciento estaba concentrado en riesgos laborales y el 15 por ciento restante en seguros de vida.



Apostaremos a los microseguros, donde vemos una gran oportunidad porque hay 10 u 11 millones de personas con capacidad para comprar uno. Llegaremos con ofertas sencillas y ágiles, de forma que haya acceso a coberturas como un subsidio de incapacidad y de hospitalización, cuando tengan un accidente no laboral. Nos interesan coberturas en caso de muerte, incapacidad, hospitalización y gastos funerarios.



¿Y esto demandará recursos adicionales?

​

Estamos en un trabajo de transformación digital, para llegar a las personas a través de su celular y en nuestro sitio web les generamos herramientas para que adquieran sus seguros. Este año seguiremos fortaleciendo esas aplicaciones para tener mayor relacionamiento con los clientes, lo cual nos demandará inversiones por 13.000 millones de pesos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El costo de los accidentes en construcción y en el agro

Construcción y agro son otros renglones con alta accidentalidad laboral, dice Álvaro Vélez Millán. Al cierre de marzo pasado se presentaron 19.800 accidentes laborales en construcción y 15.000 en agricultura, en toda la industria. Solo en Positiva el costo de las indemnizaciones, las incapacidades, las prestaciones asistenciales y el pago de pensiones por sobrevivencia totalizó unos 15.133 millones de pesos. En construcción, los recursos destinados para iguales pagos alcanzaron los 9.268 millones.