Los temas económicos que concentrarán la atención del nuevo Congreso

La discusión de una reforma agraria, tributaria y pensional, y varios puntos asociados a la implementación de los acuerdos de paz, entre ellos el tema de tierras, son algunas de las ‘papas calientes’ en materia económica con las que tendrán que lidiar los congresistas electos en los comicios del pasado domingo 11 de marzo.

Sin duda, el ‘chicharrón’ más grande para el nuevo Congreso, que será instalado el 7 de agosto por el próximo presidente de la República, es el asociado a la implementación de los acuerdos de paz y que beneficiarían los procesos productivos.



El tema de tierras y el análisis de una reforma agraria entrarán en la agenda del nuevo Congreso, que este fin de semana fue elegido por los colombianos.



“El mayor encargo que le queda al próximo Congreso es la implementación de una reforma económica basada en la tierra y todos los demás temas que están asociados a la implementación de los acuerdos de paz (…) Creo que esos serán los puntos más ‘calientes’ que debe tratar el nuevo congreso”, señala Carlos Arias, docente de la maestría de comunicación política de la Universidad Externado de Colombia.



Según el docente, otro de los puntos que debe tratar el renovado Congreso es el de una reforma tributaria, la cual resulta imperiosa, no solamente por las dinámicas de la implementación de los acuerdo de paz, sino también para generar equidad económica en el país.

Por su parte, aunque Arias considera que Colombia necesita empezar a debatir una eventual reforma pensional, este es un tema excesivamente sensible y cree que hay otros temas en la agenda política más apremiantes, que requieren de un tratamiento más urgente.



Para el economista Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo y vocero de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, el nuevo Congreso tiene tres tareas urgentes por resolver.



La primera en materia de política fiscal, ya que él considera que el próximo Gobierno tiene que presentar una reforma pensional y tributaria, para lo cual se necesitan legisladores preparados y serios para estas discusiones.



La otra tarea es una reforma productiva. “Para eso se necesita un Congreso que le apueste al desarrollo industrial y manufacturero del país, que ha perdido participación considerable en las últimas décadas y que como consecuencia de eso no se generan empleos de alta calidad, razón por la cual hay una alta cifra de informalidad”, señala Valencia.



El economista asegura que la tercera tarea de los próximos legisladores es en materia comercial.



“Está demostrado por los hechos y por las cifras que los Tratados de Libre Comercio (TLC) fueron un fracaso y el próximo Congreso tendrá que exigirle al Gobierno una evaluación y una revisión de estos acuerdos”, agrega.



Por su parte, Rodrigo Lara, actual presidente de la Cámara de Representantes y quien logró una curul dentro del nuevo Senado, considera que en la agenda del Congreso deben tratarse tres temas, que a su juicio son fundamentales.



El primero tiene que ver con los créditos educativos del Icetex, ya que, asegura, “estamos en un sistema que ante la base de la capitalización de intereses han convertido en impagables estos créditos y sobre todo para aquellos jóvenes que al salir de las universidades tienen dificultades de conseguir buenos empleos”.



De acuerdo con el representante, “un joven recién graduado está destinando casi el 50 por ciento de sus ingresos al servicio de estas deudas educativas”.



Según el dirigente político, en marzo se aprobaría una ley que hará que las cuotas que paguen los egresados al Icetex sean proporcionales a sus ingresos y nunca por encima del 15 por ciento del total.



Sin embargo cree que para el próximo Gobierno es fundamental buscar un mecanismo de alivio porque de lo contrario se puede crear una “bomba social”.



Para Lara, el otro tema a trabajar en la próxima legislatura es que el servicio de las EPS mejore y para ello es necesario establecer indicadores obligatorios, particularmente en lo que tiene que ver con los tiempos de obtención de citas médicas con especialistas.



El último tema urgente, según el presidente de la Cámara de Representantes, es que se garantice desde el Congreso que esta transición delicada en la que se encuentra el país, tras la firma de la paz, no termine mal.

Lo que está pendiente

Si bien el Congreso que entre tendrá que debatir temas coyunturales, las tareas del Congreso actual no terminan por ahora.



A partir de ahora, entran a debate varios temas de la agenda nacional como el futuro de las corridas de toros, tema que aún no se ha definido y la eliminación de los tres ceros al peso colombiano.

En materia económica, la Cámara de Representantes debatirá la eventual asignación adicional de funciones al Fondo Nacional del Ahorro, entidad de gran importancia para los trabajadores colombianos que buscan una vivienda.



Así mismo, la Cámara discutirá, en segundo debate, la posibilidad de que se establezca una cátedra de educación financiera para jóvenes en educación básica y media.



También se tratará el tema de la creación de medidas para la prestación de servicio individual de transporte de pasajeros, la creación de incentivos a territorios y pobladores que aportan agua para la generación de energía hidroeléctrica en Colombia y la creación de las zonas económicas especiales (ZEE) del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura en el marco de la alianza del Pacífico.



Por lo pronto, este fin de semana los colombianos irán a las urnas para elegir a quienes tienen estas difíciles tareas. Su tarea es ver quién las puede cumplir.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS