Motociclistas pierden batalla para frenar el alza en tarifas del Soat

Los motociclistas colombianos perdieron la batalla en los tribunales del país con la que intentaban frenar el alza en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), autorizada por la Superintendencia Financiera a comienzos del presente año.

Al negar la tutela interpuesta por un grupo de motocilistas hace un par de semanas, la juez Lourdes Beltrán, del el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, señaló en su fallo que "... de ninguna forma se observa la procedencia de la presente acción (de tutela), pues no se advierten soslayados los derechos fundamentales de los accionantes, con ocasión del acto administrativo expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia en virtud del desarrollo de sus competencias propias... "



Como se sabe, desde inicios del presente año las tarifas del Soat fueron reajustadas por la Superfinanciera debido, entre otras razones, a los cambios en el parque automotor del país, el fuerte crecimiento que registran las motocicletas que ruedan por las calles del país, el disparo en la accidentalidad y el incremento en el costo de los siniestros que la industria aseguradora paga cada años por esa accidentalidad.



Según Jorge Castaño Gutiérrez, la unión de esos factores estaban poniendo en riesgo la sostenibilidad de esta póliza que a la fecha presentaba un déficit cercano al 3 por ciento entre lo que se recvauda por la colocación de las pólizas y lo que se paga en siniestros.



Dijo, además, que las tarifas del Soat no se ajustaban desde el 2009 y en estos años los cambios que ha experimentado tanto el parque automotor como el tema de la atención de los siniestros que este registra han sido muy marcados, por lo que era necesario revisar las tarifas y ponerlas a tono con la nueva realidad del sector.



A través de la tutela interpuesta, los accionantes, Jonathan Alejandro Guerrero, Diego Andrés Rodríguez y Jhon Edison Tovar, pretendían la suspensión inmediata de los cobros correspondientes a los incrementos del Soat, "por carecer de legalidad, a fin de que se les garantice el derecho al trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas..."



Las tarifas del Soat no solo se vieron afectadas este año por el ajuste ordenado por la Superfinanciera sino también porque este año el incremento del salario (5,9 por ciento) y, pues como se sabe, el costo de este seguro se incrementa cada año según el alza del salario.



Así las cosas, y teniendo en cuenta que las motocicletas son los vehículos con mayor accidentalidad del país, los mayores ajustes en el costo de Soat se registraron en esta categpría. Para algunas esa alza representó cerca del 10 por ciento en el costo de la póliza.



Pese a ello, en el fallo de la juez Beltrán se advierte que, con la decisión de la Superfinanciera "... se pretende determinar las tarifas del Seguro Obligatorio SOAT a nivel nacional, observando los los principio de equidad, suficiencia y moderación, conforme la facultad ordenada por el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; y sin que tal proceder bajo ninguna óptica implique la conculcación de las garantías fundamentales a la que hacen alusión los tutelantes, o que por virtud de ello se les esté impidiendo su derecho a la locomoción, pues es evidente que se trata de cargas inherentes al ser propietario según es (sic) decir, de sus respectivas motocicletas; o que con tal acto administrativo se esté dando trato diferente en las mismas condiciones a otro sector de la población o por lo menos no lo acreditaron y mucho menos que se les esté prohibiendo u obstaculizando ejercer una determinada actividad económica o empresarial..."



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS