Metaldeck de Acesco, un caso de éxito en el sistema de la construcción

17 de mayo 2018 , 09:48 a.m.

17 de mayo 2018 , 09:48 a.m.



Metaldeck, una lámina de acero galvanizado preformada para la construcción de entrepisos y fabricada por Acesco, ha demostrado ser un producto destacado tanto por los ahorros que genera en costos y tiempos de construcción, como por su resistencia y duración en cualquier tipo de obra. Estas características no solo han sido corroboradas a través de estudios comparativos y cálculos aproximados, también se han visto reflejadas en el buen desempeño de Metaldeck durante y después de la obra.

Para comprobarlo, se llevó a cabo un estudio comparativo de costo-beneficio de un edificio con losa en Metaldeck y losa tradicional aligerada, y su influencia en diseño estructural de la edificación (basado en el reglamento Sismo-Resistente NSR-10) de un edificio de 8 niveles. Con este edificio tipo, se evaluó el costo de la estructura para diferentes escenarios:

1. Zonas de amenaza sísmica alta (DES), intermedia (DMO) y baja (DMI).

2. Perfiles de suelos A (perfil de suelo rígido), C (suelos intermedios), E (Suelos de baja capacidad).

3. Sistema de entrepiso Metaldeck y losa aligerada.

En cuanto a las características de los sistemas de entrepiso, el siguiente cuadro muestra la evaluación de la carga muerta (carga permanente) del piso tipo de la estructura, teniendo en cuenta sus componentes y respectivos valores:

Foto:

¿Qué reveló el análisis?

A partir de la anterior tabla, se muestra que no solo existe una reducción del 40% en el peso propio de la losa con lámina colaborante Metaldeck frente a la losa tradicional aligerada, sino que el total de la carga muerta disminuyó en un 11%.

Lo anterior demuestra una disminución en el peso total de la edificación en todos los modelos de prueba, es decir, tanto para las construidas sobre los diversos perfiles de suelos (A, C y E), como en las zonas con diferentes niveles de amenaza sísmica (DES, DMO, DMI).



Para las estructuras construidas en suelos tipo A (bueno) hubo una reducción tanto en peso como en cortante basal del 7,5%– teniendo en cuenta que el peso de la estructura es proporcional a la carga sísmica y cortante basal – en todos los niveles de amenaza sísmica; en suelos tipo C (intermedio) las variables disminuyeron 7,7% y en suelos tipo E (bajo) 9,6%.

Fabio Hoyos, promotor técnico: está demostrado que cualquiera con conocimientos básicos de construcción puede manejar Metaldeck, es cuestión de que sepa cómo sacar provecho de sus grandes ventajas FACEBOOK

TWITTER



El solo cambio de la losa implica un ahorro en los costos, la cantidad de materiales y tiempos para la construcción de entrepisos, ya que el sistema de entrepiso con Metaldeck requiere menor uso de formaletas, menor armado de acero de refuerzo, así como un 25% menos de concreto.



En cuanto a los costos de la estructura, al reducir las cargas verticales y sísmicas, el análisis señala que en zonas DMI (en los suelos tipo A, C y E) el costo de la estructura se redujo en promedio 9,45%; en zonas DMO 8,68%; y en DES 8,62%. En este sentido, no solo los estudios corroboran las ventajas y beneficios de usar Metaldeck en comparación con las losas tradicionales, también en el proceso constructivo, se confirman las características que hacen de esta lámina un material ideal para todo tipo de construcción.

Torres de Málaga, un proyecto que refleja el ahorro en costos y cantidades de insumos FACEBOOK

TWITTER

Torres de Málaga es un proyecto de construcción (cobijado por el Reglamento Sismo-Resistente NSR-10) que se llevó a cabo en 2017 en Pasto, Nariño, diseñado por el ingeniero Carlos Alberto Caicedo y construido por TEKTON Arquitectura E Ingeniería.



Cuenta con 8 niveles, un área de 18,000 metros cuadrados y el costo total de su estructura que fue de $10,993’000,000. En este, sus entrepisos se construyeron con láminas Metaldeck a partir de los cuales se evaluaron las reducciones en los costos y en la cantidad de los materiales que se usaron para construir elementos estructurales como vigas, columnas, pantallas y zapatas, teniendo en cuenta que el diseño original se concibió con losa aligerada.

Cabe aclarar que este proyecto se construyó en un suelo tipo C en una zona de amenaza sísmica alta (DES), lo cual indica una disminución del 7,7% en la carga total del edificio y un 6,95% en los costos, reflejados en:



1. Losa: se mantuvo la misma cantidad de obra en los dos sistemas (16.956,69), sin embargo, los costos bajaron un 14,06%, ya que el valor de la losa aligerada fue de $3.365’913.528, mientras que Metaldeck costó $2.892’648.468.

2. Concreto de 2400PSI (solado): disminuyó un 4,88% tanto en cantidad como en costos.

3. Concreto de 3000 PSI (zapatas): bajó 12,11% en cantidad y costos.

4. Concreto de 3500 PSI (pantallas): en cantidad se redujo 28,57%, mientras que en costos bajó 17,91%.

5. Acero de refuerzo: bajó 5,6% en cantidad y costos.

6. Costo total de la estructura: bajó un 6,95% de $11.814.000.000 para el sistema de losa aligerada a $10,993,000,000 para el sistema de losa con metaldeck.

Finalmente, lo anterior permite destacar que con el uso de la lámina Metaldeck Acesco Grado 40 para construcción de entrepisos, se destinarán $821’000.000 menos en la estructura de Torres de Málaga que con un sistema de losa tradicional aligerada, por lo tanto, Acesco sigue demostrando que en el mercado, un producto como Metaldeck, contribuye a la calidad, desempeño y ahorro en costos y tiempos de construcción.

Comenta José Fernando Hoyos, vicepresidente comercial: con Metaldeck se construye seguro y con responsabilidad, ya que cumple con el mínimo de espesor 0.75mm FACEBOOK

TWITTER

Foto:

Conoce más de metaldeck, descarga ficha técnica aqui: http://www.acesco.com/metalizate-con-metaldeck.html