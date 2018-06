Dian tiene listo embargo de 21.000 bienes de los evasores de impuestos

Al menos 21.000 activos, entre bienes inmuebles, cuentas bancarias y depósitos financieros pertenecientes a contribuyentes (personas naturales y jurídicas) que a la fecha no han cumplido con el pago oportuno de sus impuestos están listos para ser embargados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian).

Dichos activos, cuyo valor se estima en unos 2,9 billones de pesos, ya están plenamente identificados y en los próximos días la entidad emitirá la orden de bloquearlos para cualquier efecto jurídico y comercial, como parte de la estrategia que adelanta para recuperar parte de los recursos que miles de evasores le adeudan al Estado, unos 20 billones, según cálculos de la Contaduría y la Contraloría.



Hasta mayo la entidad ya había ordenado el embargo de 2.000 bienes, la mayoría activos inmobiliarios analizando siempre el costo beneficio para la entidad.



Así lo reveló a EL TIEMPO Santiago Rojas Arroyo, director de la Dian, quien dijo que esa acción de embargo hace parte de las herramientas y medidas coercitivas para presionar a los evasores de impuestos a ponerse al día con sus obligaciones.



Con el embargo de dicho paquete de activos el ente tributario espera recuperar unos 4,3 billones de pesos en impuestos que los contribuyentes del país han dejado de cancelar.



Rojas Arroyo señaló que esta no es la primera vez que se “echa mano de una medida coercitiva como esta para obligar a los morosos a ponerse al día con sus impuestos”.



Ya en el pasado se había acudido a esta figura, pero antes de aplicarla se agotan otras instancias y herramientas que la Dian tiene dispuestas para la recuperación de los impuestos, como el envío de cartas, llamadas telefónicas y jornadas de normalización tributaria en las que se acuerdan mecanismos de pago y plazos con los deudores, pero nunca rebaja en el valor de los tributos porque la ley lo prohíbe.



El embargo del activo no significa que su titular lo pierda de entrada. Solo se bloquea mientras salda su deuda e incluso se restituye a su dueño si el bien está en proceso de remate, explica el funcionario. Pero aclara que “las acciones de remate o las medidas coercitivas no alcanzan a ser el uno por ciento del total. Lo que hemos visto es que la mayoría de las veces solo con la medida de embargo el contribuyente paga su deuda”.

Así es la pesquisa de bienes

El director de la Dian dijo que esta es la primera vez que harán embargos a esa escala y anunció, además, “que también será la primera vez que llevarán a cabo una imputación de cargos masiva a agentes retenedores que efectúan los descuentos de impuestos, pero no giran a la Dian los recursos, lo cual es muy grave. (Estas acciones) se coordinarán con la Fiscalía”, precisó.



La declaración de guerra del ente tributario al contrabando, la evasión y la elusión completa varios años con resultados positivos. Solo en los primeros cinco meses del 2018 el recaudo marca 61,3 billones de pesos.



Para llegar a esos 21.000 embargos la Dian cruzó su base de morosos con información del Notariado y Registro, así como de las centrales de riesgo. Se actualizó dicha base para tener certeza de que a aquel a quien se vaya a embargar sea moroso de la Dian y así evitar daños y problemas.



“Procuramos mitigar la posibilidad de embargar el inmueble de un ciudadano que no nos deba”, enfatiza el funcionario.



Pero, previo a esta etapa hay una labor preventiva soportada por el Centro Nacional de Cobro, unidad creada con el propósito de evitar el embargo, la cual opera desde el 4 de marzo del 2016.

Son 48 agentes en tres turnos de seis horas llamando de manera permanente a los morosos. En el primer año se realizaron 1'254.169 llamadas, un promedio mensual de 125.000. Cada agente tiene que hacer mínimo 70 llamadas al día.



Esto ha permitido que ese cobro persuasivo genere hoy el 80 por ciento del recaudo en cobranzas, lo que demuestra la efectividad de esa unidad, dice el director de la Dian.



Pero advierte, no obstante, que esto requiere, además, una buena coordinación entre las áreas de informática e ingresos para detectar quién pagó y quién no en las fechas establecidas.



“Hoy el contribuyente sabe que si no presenta su declaración de renta, por ejemplo, no pasarán más de dos semanas para que le llegue una comunicación nuestra: usted tenía que declarar y no lo hizo”, dice Rojas.



Por último, señaló que otra tarea grande en la que trabajan es en mitigar a los deudores sistemáticos, aquellos que se acostumbraron a financiarse con los recursos que retienen de impuestos como el IVA porque les queda más fácil que pedir un crédito bancario, sin que dimensionen eso es un delito grave.

‘Sigue lucha para que canales electrónicos se utilicen más’

Pese a que la Dian ha habilitado los canales electrónicos para facilitarles los trámites a los contribuyentes estos continúan usando más las sucursales físicas para ello.



Según Santiago Rojas, director de la entidad, de cada 10 personas que llegaban al punto de contacto 4 iban a sacar resolución de autorización de facturación, cuando hoy se puede hacer desde la casa u oficina. "Nos preocupa ese pequeño y mediano empresario que continúa pidiendo cada rato la resolución de facturación en las oficinas, que es el canal más costoso.



Señaló que pese a que la copia del Rut se puede obtener por el sitio web de la Dian en solo dos pasos, la gente lo sacaba pero iba al punto a que el funcionario le firmara. “Es un tema de largo plazo, pero ya se ven algunos resultados, como las 900.000 firmas electrónicas registradas”.



CARLOS GARCÍA Y MARTHA MORALES