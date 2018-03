Masbien.com le apuesta a devolver efectivo en lugar de puntos o bonos

Con el auge de las plataformas digitales para hacer compras, Masbien.com está haciendo parte de ellas. Es otra alternativa para hacer mercado a domicilio con valores diferenciales como crear bienestar y además, hacer que los clientes ganen dinero invitando a sus conocidos a mercar.

Esta iniciativa fue idea de Juan Carlos Paba, un empresario que ha tenido trayectoria en el país en negocios como McDonald’s, y que ahora hizo unión con un grupo de amigos colombianos para darle vida a esta idea. Masbien.com comenzó a funcionar el 20 de septiembre del año pasado, y hasta el momento tiene alrededor de 10.000 usuarios suscritos.



Masbien.com solamente vende productos no perecederos y refrigerados, tiene en su catálogo alrededor de 1800 productos de marcas conocidas y Premium, es decir trabaja con proveedores de primer nivel y no cuenta con marcas propias o blandas, para así dar respaldo y confianza a los clientes de lo que están comprando. Másbien es un tipo de ‘club de cashback’, “donde la gente simplemente por comprar en este portal, accede a unas devoluciones de dinero en efectivo que se consignan en sus cuentas de ahorro o corrientes, mensualmente”, expresó Paba.

“Masbien encontró que, con la concurrencia que se genera con las compras del mercado, podemos encontrar la forma de generar plata en efectivo adicional para la gente, ¿cómo?, cuando yo hago mercado en Masbien, e invito amigo míos a que compren, y si efectivamente compran, se liberan unas comisiones a través de un algoritmo que nosotros diseñamos, entregamos plata en efectivo para la gente, no entregamos puntos ni créditos para redimir, entregamos dinero en efectivo.” Afirmó Paba.



Paralelamente, este negocio creó una alianza con Almaviva, un operador logístico, que maneja todo el tema de entregas a los usuarios. En este momento solo están operando en Bogotá y zonas aledañas como Chía y Cajicá, pero según Paba, esperan generar un poco más de usuarios para expandirse a las principales ciudades de Colombia a mitad de este año. “Una de las ventajas de operar con Almaviva es que tiene centros de distribución ya operando en esas ciudades, realmente es fácil llegar a cualquier lugar”, añadió.

Entonces, si un usuario de másbien.com hace su pedido antes de las 5 de la tarde, lo recibe al siguiente día. Si lo pide en la noche, lo recibe pasado mañana. A medida del crecimiento que tenga la plataforma, podrían llegar a entregas el mismo día, pero para eso necesitan tener más volumen de usuarios, manifestó Paba.



La meta es llegar rápidamente a 250.000 mercados al mes en Bogotá solamente, el cual es un crecimiento basado en invitados o referidos. La economía colaborativa funciona así: la primera vez que el usuario se registre y haga su mercado, puede referir a mínimo 4 personas, si ellos se convierten en clientes de másbien.com, cada vez que hagan mercado de por vida, hay una comisión para el primer usuario que los refirió, de por vida.

“Nosotros no pagamos por referir gente, porque eso es una pirámide y todas las pirámides son ilegales. Nosotros no pagamos comisiones para que el usuario venda cosas que compre con nosotros porque eso es un multinivel, y nosotros no somos multinivel. Lo que hacemos es básicamente una alianza colaborativa, cada vez que compren sus amigos y los amigos de sus amigos y así sucesivamente, siempre que compren usted recibe una comisión en efectivo”, aclaró.



Así mismo, si el usuario no quiere referir a nadie, igual puede seguir comprando, recibiendo el domicilio gratuito y ahorrarse el tráfico de la ciudad. Masbien.com cuenta con un chat y una línea de servicio al cliente en la que brinda soporte al cliente en caso de algún problema con el producto que recibió o sugerencias.

Y de la misma forma que retribuye a sus clientes por las compras de sus referidos, dona el 1 % de sus ventas totales anuales a la fundación Techo y de esta manera contribuir a una causa social.



“Al final del año 2018 entre el dinero que le vamos a entregar a Techo, y el dinero que nosotros le entregamos a nuestros aliados en 'cashback', es más dinero que el ebitda de la compañía. Y ese esquema es único. Es mucha más plata de la que los accionistas de la compañía reciben”, concluyó Paba.

LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMON

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS