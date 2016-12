El ICA logra 87,5% de la meta para admisibilidad de productos agrarios

Gracias al estatus sanitario que actualmente tiene el país, 2015 y 2016 han sido años históricos en la apertura de mercados para los productos agropecuarios a diferentes países.

De acuerdo con las metas establecidas por el gobierno nacional para el cuatrienio, 48 nuevos productos agropecuarios deberían tener mercados abiertos y hasta la fecha, se ha logrado la admisibilidad de 42 productos, logrando un cumplimiento del 87,5%.

La meta para el 2016 era de 12 productos y se logró admisibilidad para 24 productos a 12 países: 18 productos pecuarios y 6 agrícolas, logrando un cumplimiento del 200%, mientras que en 2015 la meta era de 12 productos con admisibilidad y se logró la apertura de 18 productos: 13 pecuarios y 5 agrícolas, con un cumplimiento del 150%.

El ministro de agricultura Aurelio Iragorri Valencia, destacó este avance y dijo que “el escenario comercial hoy es un mundo abierto, en el que ningún país se puede cerrar.

“Sabemos las nefastas consecuencias de hacerlo, como lo hemos visto en algunos países. En este sentido lo necesario es lograr la admisibilidad de los productos colombianos en esos nuevos destinos.

“Hoy podemos contarle al país que tenemos abiertos 2.803 productos colombianos que pueden llegar a 83 países. Solamente en los dos últimos años, logramos la admisibilidad de 42 productos, lo cual representa un record histórico en este tema.

“Ya abrimos la autopista para llegar a esos países, estamos trabajando en mejorar la calidad y cumplir las condiciones exigidas por esos países. Esto quiere decir que los productos que llegan a nuestra mesa estarán llegando a nuevos destinos, porque sí es de mi campo, sabe mejor”.

Por su parte el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez, señaló que “este logro es la muestra del trabajo que estamos realizando para que los productos de nuestros agricultores y ganaderos lleguen a las mesas de millones de consumidores en el mundo con altos estándares de calidad e inocuos”.

“Es, además, la demostración más fehaciente de la fortaleza sanitaria del país, lo que permite estos avances tan significativos que generan más oportunidades para los productores agropecuarios”.

Los productos admitidos en mercados internacionales durante este año 2016 son:

1. Carne bovina deshuesada a Libia

2. Ganado bovino en pie para sacrificio a Irak

3. Búfalos para sacrificio al Líbano

4. Fríjol para uso industrial y/o consumo a México

5. Carne bovina y sus productos a Emiratos Árabes Unidos

6. Semen bovino a Costa Rica

7. Embriones bovinos a Costa Rica

8. Semen bovino in vivo e in vitro a Ecuador

9. Embriones bovinos in vivo e in vitro a Ecuador

10. Ganado bovino en pie para sacrificio a Egipto

11. Carne aviar a Perú

12. Huevos frescos de gallina para consumo humano a Perú

13. Carne porcina a Perú

14. Porcinos para la reproducción o engorde a Perú

15. Piña fruto fresco a Perú

16. Aguacate Hass a Perú

17. Piña a Turquía

18. Leche y derivados lácteos a Canadá

19. Lácteos a Cuba

20. Cárnicos en conserva a Cuba

21. Cárnicos cocidos y ahumados a Cuba

22. Carne bovina deshuesada y madurada a Cuba

23. Follaje de Cocculus a Ecuador

24. Follaje de Liriope a Ecuador

De acuerdo con el gerente general del ICA, la política agropecuaria impulsada por el ministro Aurelio Iragorri, ha priorizado que se trabaje en la admisibilidad de la producción agropecuaria con un mayor potencial exportador.

Por esta razón, el ICA viene gestionando la admisibilidad de 203 productos agropecuarios en más de 45 naciones: 120 agrícolas y 83 pecuarios. Cabe resaltar el avance de las negociaciones con países como:

Ecuador para hortensia flor cortada, fruto fresco de piña, cacao en grano, uchuva fruta fresca, palma de aceite. Con Perú para pasifloras (gulupa, maracuyá, granadilla), mango, tomate de árbol.

Con Chile se avanza en la admisibilidad de aguacate Hass, uchuva sin tratamiento cuarentenario de frío, naranja tangelo, mandarina clementina, pasifloras, mango, tomate de árbol y feijoa.

Con Estados Unidos: aguacate Hass, pimentón, melón, sandía, granadilla, maracuyá y gulupa, curuba, pepino, zapallo, feijoa, limonaria, salvia, lulo, tomate de árbol, tomate sin racimo y carne bovina.

En el continente Asiático se destacan procesos con China en carne bovina y sus productos, carne aviar, aguacate, leche en polvo y cebolla. Adicionalmente, con Singapur, Vietnam e Indonesia se adelantan también procesos para el acceso de carne bovina de origen colombiana.