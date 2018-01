Las nuevas movidas de Ara, DHL, Red Bull, Italcol y Prodenvases

En el 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó 50 integraciones empresariales, 30 más que en el 2016, cuando avaló 120.



Aunque el valor de las operaciones no superó el del 2016, se prevé – según la consultora Baker McKenzie – que en el 2018 sumarán unos 4.200 millones de dólares, superando el monto del 2017, que fue de 3.800 millones de dólares.

En efecto, el 2018 inició dinámico y se contabilizaron en la primera quincena 9 movidas, entre otros sectores, en industria, comercio al por menor, energía, salud y servicios financieros.



A continuación la recopilación de EL TIEMPO.



Postobón, con Red Bull



Una de las movidas empresariales que se destaca es la de Postobón y Red Bull Colombia, subsidiaria local de la austríaca Red Bull.



Tras el acuerdo, la primera comercializará en el país, de manera exclusiva, la bebida energizante ‘premium’ de la segunda.



El contrato fue puesto a consideración de la SIC, pero esta entidad determinó que no causa restricciones al mercado, entre otros, debido a que hay un alto número de concurrencia de competidores locales y extranjeros.



Negocio de Italcol



Con el fin de estabilizar las finanzas y sanear pérdidas netas por 8.000 millones de pesos, la firma de alimentos balanceados Italcol de Occidente elevará de 50 a 100 por ciento su participación accionaria en Agroindustrias de la Granja.



El vendedor de las acciones será Inversiones P. García y Cía. S. C. A.



Prodenvases con Litoempaques



El grupo costarricense Comeca – a través de su filial colombiana Prodenvases – está tras la compra del negocio de empaques decorativos de hojalata de

Litoempaques, empresa subordinada de Nutresa.



Es de recordar que Litoempaques se creó en 1995 para fabricar las cajas de las emblemáticas Galletas Noel, y hoy tiene un portafolio de envases decorativos para diversos sectores, así como cierres de alimentos.



Por su lado, Prodenvases fabrica, entre otros, tarros de pintura.



Las partes tramitan ante las autoridades el traspaso de la línea de negocio de Litoempaques en mención.



Jugada de DHL



Valórem alcanzó un acuerdo con DHL Supply Chain, filial de Deutsche Post DHL Group, para la venta del 100 por ciento de su participación accionaria en el grupo logístico Suppla.



El valor acordado de la transacción está en un rango de entre 175.000 y 200.000 millones de pesos.



EPM tantea



Por su lado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) pidió a Superindustria una prevaluación si lograra el control de Gas Natural Colombia (GNC).



Participaría en la oferta pública, en la que Brookfield Canadá prevé elevar su participación minoritaria, adquiriendo las acciones de Fenosa y otros socios (82,8 por ciento).



Grupo Energía Bogotá dijo que no venderá su 25 por ciento en GNC, por lo que solo se podría pujar por 57,8 por ciento de las acciones de esta empresa.



A la venta directa



La empresa estadounidense de venta directa (por catálogo) Youngevity International se prepara para inaugurar, en febrero, su sede y comenzar operaciones en Bogotá.



La marca, que entre otros se encuentra inscrita en el mercado público de valores norteamericano, ofrecerá en su portafolio en Colombia suplementos alimenticios y joyas, incluidos amuletos y medallas, entre otros.



Como gerente de Youngevity International en el país fue nombrada Ángela Sierra Daza, exejecutiva de empresas del sector minero-energético.



Ara le compra a Tía



La mayoría de los locales de la marca Tía (15 de 19) están en camino de ser vendidos a Jerónimo Martins Colombia (JMC), que opera en el comercio al por menor del país a través del sello Ara.



Aunque no se conocen detalles de la operación, se está concretando, pues las ventas de Tía – que son unos 30.000 millones de pesos anuales – representan menos del 20 por ciento de participación del mercado nacional y en las localidades donde están ubicados los establecimientos que se traspasan.



Se trata de almacenes que se encuentran situados en Bogotá, Barranquilla, Girardot, Facatativá, Ibagué, Sogamoso, Tunja y Barrancabermeja.



Por otra parte, Jerónimo Martins Colombia – que es de origen portugués – informó que pidió a la SIC las autorizaciones para adquirir el control del local de Tía en el barrio Chapinero, en Bogotá, y el del Autoservicio MercaGinebra, en Ginebra, Valle del Cauca.



Aliado paisa



Bodytech se decidió por una cadena ‘joven’, toda vez que nació en el 2015, para constituir su marca enfocada exclusivamente en el segmento de bajo costo.



Se trata de Action Fitness, que incluirá en el ‘joint venture’ (negocio conjunto) con Bodytech 7 gimnasios que actualmente opera en Medellín y en Envigado, también en Antioquia.



Bodytech aportará como activos a la nueva sociedad la conversión de dos de sus sedes (una en Bogotá y dos en Medellín).



Action Fitness también aportará al negocio la sede ‘Monterrey’, que se encuentra en fase de construcción en la capital antioqueña y entrará en operación a final de año.



No obstante, la conversión de los tres Bodytech y la operación de los otros siete bajo una empresa conjunta entre Inverdesa ( la holding de Bodytech) y Action Fitness solo se formalizaría en el segundo semestre, pues presentaron el negocio a consideración de la SIC, para que les imparta la ‘bendición’.



Al ‘fintech’



El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y exsenador Jaime Ruiz Llano decidió ingresar en los negocios ‘fintech’ (servicios financieros por internet), con la constitución de Coink, una sociedad especializada en depósitos, pagos, giros, transferencias, recaudo y ahorro electrónicos.



Ruiz Llano, junto con miembros de su familia, presentó la solicitud de licencia a la Superfinanciera.



La firma competirá, entre otras, con Tecnipagos, que es de Credibanco, Moviired y Celuplata.



ROLANDO LOZANO GARZÓN



ECONOMÍA Y NEGOCIOS