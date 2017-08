Las franquicias como propósito empresarial en familia.

29 de agosto 2017 , 10:00 a.m.

El modelo de negocio estructurado como franquicia ha tomado su gran valor en el mundo empresarial por ser una propuesta basada en la colaboración, enseñanza y acompañamiento pero sobre todo por estar enfocado a encaminar y guiar a personas y equipos humanos hacia el éxito.



Sus fundamentos están íntimamente vinculados con la hermandad, principalmente en nuestro continente, donde un alto porcentaje de empresas y negocios son familiares y los lazos por parentesco son particularmente estrechos.



Por el lado franquiciante, encontramos que un gran número de empresas en el mundo y especialmente en Latinoamérica, son fruto de sueños familiares. Muchas de las franquicias exitosas de hoy en día nacieron como una microempresa o negocio para la ayuda y mantenimiento del hogar, o como proyectos de amigos en sus inicios laborales, pero que encontraron la estructura de negocio precisa para la prosperidad y el éxito, convirtiéndose así en grandes empresas. Esta unión laboral fortalece la unión personal, lo que permite que incluso encontremos franquicias familiares hasta en sus etapas avanzadas de crecimiento.



Por el lado del franquiciado, es cada vez más común encontrar grupos conformados por emprendedores e interesados en la adquisición de franquicias. Una de las razones por las que los emprendedores se asocian para iniciar una franquicia es la acumulación de recursos económicos y la confianza existente entre familiares y amigos; esto hace más fácil dicha asociación.



Igualmente no es de sorprender que la mayoría de las primeras franquicias que otorgan las nuevas empresas franquiciantes sean a franquiciados que pertenecen a un círculo social cercano, amigos o familiares.



Esto sin olvidar estructuras como la “intrafranquicia”, que es algo así como una franquicia con un esquema de organización familiar, es decir aquella franquicia que solo se otorga a miembros de un grupo de interés, en este caso familiares y no es ofrecida a terceros. O incluso la expresión de la franquicia artesanal, que es aquella que se manifiesta en los estratos de menores recursos en donde un pequeño negocio se repite utilizando de hecho, mas no de derecho, los elementos de las franquicias en manos del más cercano círculo familiar, usualmente entre padres, hijos y hermanos.



De manera que los términos franquicia y familia están íntimamente vinculados y el propio esquema le debe mucho de su creación y evolución a las relaciones familiares, al punto que, independientemente de los vínculos consanguíneos, toda franquicia y sus protagonistas franquiciante y franquiciados, debe considerarse como una sola familia empresarial.