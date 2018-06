Superadas controversias comerciales que tenían Colombia y Ecuador

Un nuevo capitulo en las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador se acaba de dar, luego de que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y el gobierno ecuatoriano del vecino país adoptaron tres medidas para resolver las controversias que estas dos naciones tenían.

La primera de estas medidas tiene que ver con el levantamiento de la sanción que Ecuador tenía contra Colombia, con relación al porcentaje de origen que debían cumplir algunos productos colombianos que quisieran ingresar a ese país para poder usar la preferencia arancelaria.



Las otras dos decisiones fueron pronunciamientos de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). La primera, denegó la solicitud de Ecuador de imponer una salvaguardia a las importaciones de azúcar provenientes de los países miembros de la CAN, mientras la segunda señala que el vecino país de Colombia debe eliminar el cobro de la tasa aduanera a sus socios comunitarios.



Con esta última, y según el análisis técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los productos que se verían más afectados por esa tasa aduanera serían los automóviles, cosméticos y productos de aseo.



"Las gestiones adelantadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo permitieron llegar a acuerdos sobre la época en que se podría importar arroz de Ecuador y sobre la verificación del cumplimiento del mismo convenio, por lo que el Gobierno ecuatoriano tomó la decisión de no aplicar más la sanción a Colombia", indicó el MinCit.



Entre los bienes afectados por esa sanción estaban los alimentos para animales, baterías, cerámicas, confites, detergentes, equipos de refrigeración, galletas, preparaciones capilares, sostenes y vehículos.



Datos del MinCit indican que las exportaciones totales de Colombia a Ecuador aumentaron 44 por ciento en los cuatro primeros meses de este año, frente al mismo periodo del 2017, al pasar de 387,5 millones a 557,7 millones de dólares.



Por su parte, las ventas de bienes no minero energéticos a ese país aumentaron 32,6 por ciento, al pasar de 362,9 millones entre enero y abril del año pasado a 481,2 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2018.



Además de petróleo, Colombia le vende a ese país vehículos de turismo y para el transporte de mercancías, medicamentos, insecticidas, papel y cartón, polipropileno, azúcar, preparaciones de belleza, hilos y aceite de soya, entre otros.



En el primer trimestre de 2018 Colombia le compró a Ecuador 201,7 millones de dólares, un aumento del 2,4 por ciento con respecto a 2017. Bienes como preparaciones y conservas de pescado, aceite de palma, tableros, crustáceos tabaco en rama, tubos, neumáticos, aceites de coco y energía eléctrica, son los que se importan de ese mercado.



