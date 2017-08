Prepare su declaración de renta de forma adecuada, fácil y segura

Durante los próximos meses, 2.2 millones de colombianos deberán presentar su declaración de renta, un trámite que demanda una preparación engorrosa si no se cuenta con amplios conocimientos tributarios o no se contratan los servicios de un experto en la materia.

Sin embargo, gracias al sitio web ImpuestoCorrecto.com los declarantes, sin necesidad de ser grandes entendidos de este tema o de solicitar el costoso asesoramiento de un especialista, pueden desarrollar esta tarea de forma simple, segura y económica.

Este es un proceso automatizado, el cual asegura que todas las declaraciones sean ciento por ciento acertadas. Por eso, la página le da a todos los usuarios garantía de por vida para su trámite de renta, e incluso, la devolución inmediata del dinero si así lo desean.

Para eso, el usuario solo debe reunir sus documentos y entrar al portal en línea ya mencionado, en donde tendrá que responder unas sencillas preguntas sobre su vida tributaria y, luego, la plataforma calculará y optimizará la declaración de renta, la cual estará lista para ser descargada inmediatamente. Todo el proceso, de inicio a fin, no tarde más de 30 minutos.

Para hacer este proceso fácil para cualquier ciudadano, el portal de Internet tiene una guía en la cual se explica ampliamente cada cuestionamiento, sin ningún lenguaje tributario complejo. Adicionalmente, dispone de un equipo de asesores especializados para responder cualquier inquietud, a través del chat en vivo.

Vale mencionar que todos los datos suministrados son anónimos, por lo cual no se asocian de ninguna forma con el cliente. Por ejemplo, no es necesario suministrar el número de cédula, de cuentas bancarias, ni de las placas de los carros. Igualmente, la información está encriptada con los estándares de seguridad más altos y solo la persona que la creó tiene acceso a la misma.

La plataforma ImpuestoCorrecto.com ha tenido una gran acogida por parte de los colombianos, especialmente con el plan de referidos, que consiste en que cada usuario invite a más persones a usar esta página, por lo que hoy el portal ofrece en este un descuento de 20 mil pesos a cada nuevo referido y le abonan al usuario 30 mil por cada invitado a usar los servicios de Impuesto Correcto.

Andrés Vélez, fundador del sitio explica que esta idea surgió de la intención de solucionar el problema que él mismo experimentó a la hora de preparar nuestras declaraciones de renta: “nos parecía que tenía que haber una forma más fácil y económica de prepararla”, puntualiza.



Vélez argumenta que luego de diseñar posibles soluciones, conoció que en Estados Unidos las personas naturales preparan sus impuestos usando plataformas digitales como Impuesto Correcto desde los años 80s, por lo que decidió brindar a los colombianos la misma facilidad para preparar sus impuestos de esta manera.

“En Impuesto Correcto hemos aprendido de nuestros clientes que la declaración de renta no tiene porqué ser difícil ni costosa. Es por esto que trabajamos incansablemente para que la declaración de renta sea fácil, correcta y a un precio justo”, concluye.



Conozca más sobre esta alternativa que les permitirá a las personas naturales realizar su declaración de renta de manera sencilla y desde la comodidad de su casa u oficina dando clic aquí https://impuestocorrecto.com/.