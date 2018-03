"Airbnb no nos preocupa porque a nuestros clientes les gusta el lujo"

En el sector hotelero de hoy, quienes se dedican al segmento del lujo, no ven como una amenaza las nuevas propuestas modernas que se han posicionado rápidamente en el mercado y que no pagan impuestos.

Fernando Sánchez Paredes, presidente de la Colección Bluedoors Hotels, es uno de los que consideran que el impacto de nuevas plataformas digitales como Airbnb y Booking, son el futuro y el desarrollo, y no teme la competencia que puedan generarle a la industria hotelera. Lo verdaderamente importante, según Sánchez, es generar turismo en el país a través de cualquier medio.



Esto se lo dijo a EL TIEMPO en el marco de la celebración del premio al “Mejor Hotel Urbano de Centro y Suramérica” de la revista Condé Nast Johansens, que obtuvo el hotel 93 Luxury Suites de la cadena Blue Doors.



Entre otras cuestiones, Sánchez relató un poco acerca del proceso para llegar a este reconocimiento y qué los hace diferentes para estar en los primeros lugares del mercado hotelero en Colombia.

¿Cuál ha sido la estrategia de las directivas para el posicionamiento del hotel?



La idea es hacer un hotel de nicho, nicho es el segmento de mercado donde competimos, no por precio, sino por calidad. Desde un principio hicimos un hotel en apartamentos de 60m2 y 80m2, pero más que nada lo importante es que hicimos una inversión enorme en cada una de esas suites. Eso nos llevó a tener unas características y unos atributos que no tiene la competencia, como encontrar un iPad en la habitación, como encontrar que la habitación está domotizada, como encontrar un equipo de sonido Bosé, como encontrar una cocina totalmente dotada, y mucha área, mucho espacio, encontrar un nevecón donde tu puedes poner tu vaso de whisky y sale hielo, no tienes que salir a conseguirlo. Son una cantidad de atributos que nos hacen diferentes.

Dentro del sector, ¿Cuál es el valor agregado que le entregan a la industria?



El valor agregado es que generamos mucho empleo, que somos una empresa que compite a nivel internacional y la gran noticia es que somos premio Copa América entre 32 países, fuimos elegidos por la entidad más importante del mundo, que selecciona los mejores hoteles de lujo del mundo, que es ‘Condé Nast Johansens’, fuimos seleccionados como el mejor hotel urbano de Colombia, de Centro y Suramérica.



¿Cómo ve la industria hotelera para el 2018?



Para el 2018 ya empezó la recuperación, vamos a crecer enormemente, y no solo para el 2018, Colombia va a ser una potencia turística mundial. Tenemos que trabajar con mucho orden, con mucha calidad y mejorando el sector público.



¿Qué planes de innovación tienen para el futuro?



Estamos innovando permanentemente, estamos trabajando en tecnología, en servicio al cliente, en nuestra gente. Además, para este año esperamos ser 'Grate Place to Work', queremos ser el mejor sitio para trabajar.



¿Qué perfil tienen las personas que hacen parte de este hotel?



Son un equipo maravilloso, son los que se ganaron este premio.



¿Cómo es el manejo del tema de la Responsabilidad Social Empresarial?



Trabajamos en RSE y vamos a arrancar la semana entrante un proyecto, del cual todavía no quiero dar mucha información, pero vamos a trabajar en la educación de niños de familias de bajos recursos, en una vereda cercana a Zipaquirá, vamos a apoyar a un grupo de cerca de 19 niños para su estudio. También tenemos todo el tema de reciclaje y manejo de basuras y residuos.



¿Cuál ha sido el proceso para llegar al ‘Best Urban Hotel’?



5 años de trabajar siempre por una visión, ser los mejores, nuestro mantra es la excelencia, el servicio personalizado, la calidad. Lo único que sirve en la vida son clientes satisfechos.



¿Qué significado tiene para la compañía haberse ganado esta distinción?



Un gran compromiso con el futuro y con la industria de este país. El compromiso es ahora ser el mejor del mundo.



¿Cómo están manejando el tema de la exención tributaria que se acaba este año?



No tenemos exención, y considero que la industria se debe desarrollar sin exenciones, debemos ser productivos, pagar impuestos.



¿Cómo ve la dinámica y el impacto de Airbnb, Booking, y éstas nuevas plataformas?



Es el futuro, es el desarrollo, tenemos que prepararnos para esa competencia, pero eso es fantástico, eso genera desarrollo, genera trabajo. Es una competencia desleal desde el punto de vista que pueden vender sin pagar impuestos. Pero no importa. Tenemos que traer mucha gente a este país, y bienvenidos todos los turistas, muchos se quedarán en apartamentos individuales, otros se quedarán en Aparta-suites como las nuestras. Hay para todos. Con Airbnb, por ser un producto de apartamentos, hemos tenido alguna competencia, pero, a nuestros clientes les gusta el servicio y el lujo, entonces por el lado de 93 Luxury no hemos sido tan afectados por este tema porque Airbnb ofrece el mínimo servicio.



¿Considera que la dinámica de estas plataformas puede ser parahotelería?



No, para nada.



¿Tienen en su agenda certificaciones LEED de arquitectura sostenible?



Ser LEED es uno de los objetivos que tenemos hace mucho rato, o sea, liderazgo en el manejo de la energía y economía con respecto al planeta. Ser LEED es muy costoso, los constructores no siempre han entendido que esa inversión es importante, pero nuestros clientes cada vez nos exigen más ser ecológicamente competentes. LEED es una cosa que todos tenemos que trabajar.

LAURA NATHALIA BALLESTAS SALOMÓN

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS