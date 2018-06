UE impone aranceles por 2.800 millones euros ante medidas de EE. UU.

20 de junio 2018 , 07:44 a.m.

La Unión Europea (UE) impuso hoy aranceles por valor de 2.800 millones de euros a una lista de productos procedentes de Estados Unidos en respuesta a la decisión del Gobierno de ese país de gravar las importaciones de aluminio y acero europeas.

"No queríamos estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles en el acero y aluminio europeos significa que no tenemos otra opción", anunció la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, a través de un comunicado.



La lista de importaciones afectadas fue notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 18 de mayo e incluye productos estadounidenses como el maíz dulce, el zumo de naranja o los arándanos.



Hoy concluía el plazo de 30 días de espera tras la notificación que, según las normas de la OMC, la UE debía esperar antes de adoptar las medidas oficialmente.



La regulación que las implementa se publicará mañana, jueves, y los aranceles entrarán en vigor en la medianoche del jueves al viernes, hora de Bruselas.



Los comisarios europeos dieron el visto bueno a la lista el pasado 6 de junio y los Estados miembros han expresado su "apoyo unánime" a esta reacción, explicó el Ejecutivo comunitario.



Las medidas impuestas hoy están dirigidas a importaciones por valor de 2.800 millones de euros, el máximo que la UE puede imponer en este momento pese a que el total de acero y aluminio europeos afectado por los gravámenes estadounidenses alcanza los 6.400 millones de euros.



Los 3.600 millones de euros restantes podrán "reequilibrarse" en un futuro, tras una decisión favorable en la disputa planteada frente a la OMC o cuando pasen tres años desde la imposición primera de los aranceles por parte de Estados Unidos.



Todos los productos incluidos en la lista adoptada hoy estarán sujetos a aranceles adicionales del 25 por ciento salvo las barajas de cartas, que tendrán un 10 por ciento, mientras que a la segunda relación de productos se le aplicarán gravámenes de entre el 10 y el 50 por ciento, dependiendo del producto.



"Las reglas del comercio internacional, que hemos desarrollado durante años mano a mano junto a nuestros socios estadounidenses, no pueden ser violadas sin una respuesta por nuestra parte. Nuestra reacción es medida, proporcionada y en línea con las normas de la OMC", precisó Malmström, quien agregó que los aranceles adicionales se cancelarán cuando Estados Unidos dé también marcha atrás.



Las medidas de reequilibrio son una de las vías de acción con las que Bruselas tomará represalias frente a los aranceles estadounidenses al acero (25 por ciento) y al aluminio (10 por ciento), después de denunciar el caso ante la OMC el pasado 1 de junio.



La Comisión también vigila los flujos comerciales de acero y aluminio para detectar un potencial aumento repentino en las entradas de estos productos a la UE debido al cierre parcial del mercado estadounidense, una medida que ya ha causado la apertura de una investigación en el caso del acero.



REDACCIÓN EFE