Fit For All abre nuevas sedes en Bogotá para seguir posicionándose

Seguir una vida saludable es hoy una de las metas más comunes. Encontrar la mejor forma de hacerlo implica pensar en un lugar que tenga todas las condiciones necesarias y preste las mejores herramientas para el cumplimento de esos objetivos trazados a un precio justo.



Existen diferentes cadenas de gimnasios instaladas en el país, buscando brindar a los usuarios toda una experiencia completa en el mundo ´fitness´, y para esto, Fit for All ha creado un producto único con todos los servicios, tecnología de punta y una infraestructura top a un precio asequible.

Kerly Molano, líder de Marketing de Fit For All comenta sobre lo fácil que es ser parte de este nuevo mundo fit, ¡todo con un solo click! A través de su página web y aplicación Fit For All App, enseñan a sus afiliados a autogestionar su entrenamiento. “Gracias a esta cultura de autoservicio, el alto uso de la tecnología y el aprovechamiento de las eficiencias operativas, podemos ofrecer un gimnasio premium a un precio justo. Otra de las herramientas es la clase de bienvenida llamada inducción fit, dictada por entrenadores que explican el funcionamiento de las máquinas y el manejo de la aplicación, la cual funciona como un entrenador virtual personalizado”.

Foto: Fit For All

En Fit For All el cliente desde el primer día puede agendar su evaluación clínica y ser aconsejado sobre la rutina que debe llevar a cabo durante su proceso, este servicio va incluido en la mensualidad que paga el usuario al igual que las más de 60 clases grupales a la semana.



Comparando con otras ofertas que existen en Bogotá, Layla Fayad, gerente general, indica que “los millennials, nuestro grupo objetivo, buscan procesos fáciles y sin ataduras, son 100 por ciento digitales, la tecnología es su pasión y se enfocan en encontrar calidad al mejor precio. Fit For All cumple con estas exigencias ya que todo lo manejamos por medio de nuestra página web, aplicativo móvil, y nuestro marketing es 100 por ciento digital, lo que nos permite ofrecer procesos fáciles e información inmediata. No tenemos cláusulas de permanencia, ya que nuestro objetivo no es retener a los afiliados, es enamorarlos para que siempre quieran volver por medio de un servicio y producto premium”.



Con las nuevas aperturas de Calle 122 y Cedritos en marzo y abril de 2018, Fit For All ofrece la oportunidad a cada vez más personas de pertenecer a este increíble lugar, el cual busca el bienestar para todos los bogotanos mediante el ejercicio y un estilo de vida saludable.

Sede 122

Render Fit For All Foto: Fit For All

Sede Cedritos

Render Fit For All Foto: Fit For All

Si quieres unirte a una de estas sedes, puedes inscribirte en los stands de preventa: Calle 122 (Carrera 17 # 122 – 29), Cedritos (AK 19 # 134 - 62) o en www.fitforall.com.co y aprovechar una promoción de locura y única de preventa, ya que la membresía será completamente GRATIS, recibirás un kit de entrenamiento y te mantendrán las tarifas del año 2017.