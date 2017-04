Colombianos, entre los que menos pagos electrónicos realizan por año

Loa avances de Colombia en materia de acceso a servicios financieros de los últimos años son importantes, sin embargo, las personas continúan prefiriendo el uso del efectivo frente a los medios de pago a la hora de hacer sus transacciones diarias.



Un reciente análisis de este comportamiento en el país muestra que el 97,2 por ciento de las transacciones que realizan cada mes los colombianos se hace con dinero contante y sonante, mientras que solo el 1,8 por ciento corresponde a pagos con tarjetas débito y crédito.



Los datos hacen parte del estudio '¿Cómo pagan los colombianos y por qué?' elaborado por un equipo de investigadores del Banco de la República, en el que advierten que mientras un colombiano hace 12 pagos electrónicos en promedio a laño, en países como Chile esa media está en 46.



En otras naciones como Turquía alcanza los 53, en Rusia son 88 y en Brasil llegan a los 135. El promedio aumento a medida que los países alcanzan un mayor nivel de desarrollo, dicen los investigadores quienes destacan las 357 transacciones de un estadounidense o las 429 que puede llegar a hacer un habitante de Suecia cada año.



El bajo uso de los medios de pago electrónicos por parte de los colombianos se debe a varios factores, entre estos, la renuencia de los comercios a aceptar dichos instrumentos tras considerar que esto eleva sus costos de operación (comisiones que deben pagar a las redes y los bancos) y la perspectiva de mayores cargas impositivas, indica el estudio.



Agrega informe que pese a ello "los comercios reconocen las oportunidades que puede traerles el aceptar pagos electrónicos en términos de eficiencia y competitividad. Estos factores no solo están asociados con la decisión de aceptar o no pagos electrónicos sino, de igual relevancia, con sus decisiones de formalizarse y acceder a cuentas de depósito con el sistema financiero".



Los colombianos utilizan más sus tarjetas para compras relacionadas con artículos electrónicos y electrodomésticos (29,8 por ciento), en los almacenes por departamentos (26,7 por ciento), y muebles y otros productos del hogar (23,3 por ciento).



En el análisis se identifican algunas razones por las cuales las personas, por ejemplo, tienden a no utilizar mucho sus tarjetas de crédito, entre las que se destaca el hecho de que las personas son conscientes de que no debe gastarse más de lo que se ha ganado; también el hecho de que consideran que las tarjetas de crédito son un arma de doble filo para endeudarse y no son atraídos por los programas de

premios asociados a estos instrumentos de pago, lo que hace que se inclinen más por el uso de la tarjeta débito.



"La mayoría de los consumidores ven el valor de las tarjetas de crédito como un seguro ante necesidades urgentes de liquidez", señala el estudio con base en las encuestas realizadas.

Para entender las razones que explican el estado actual del acceso, uso y aceptación de los pagos electrónicos en Colombia, el Banco de la República, la Asociación Bancaria de Colombia y Redeban Multicolor S.A., junto con la firma de investigación de mercados Cifras & Conceptos, diseñaron y aplicaron, entre abril y junio de 2016, dos encuestas, una al público general y la otra a pequeños comerciantes, en las cinco principales ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, advierte el análisis.