5 de 10 empleados usa sus equipos electrónicos y no los de la empresa

Cinco de cada 10 empleados colombianos prefieren utilizar sus propios equipos electrónicos (celulares, computadores, tabletas) en sus lugares de trabajo y no los de la empresa donde laboran, pese a los riesgos de pérdida, robo e intervención a los que quedan expuestos.



Seis de cada 10 empleados utilizan su propio teléfono inteligente y 4 usa su computador portátil, por encima de los promedios globales de 45 y 22 por ciento, respectivamente, según lo revela una encuesta adelantada por Unisys Corporation, que consultó la opinión de unos 12.000 empleados en 12 países (abril 2018) para evaluar las actitudes de los profesionales frente a la manera en que usan la tecnología en su entorno laboral.

Un tercio de los trabajadores consultados considera que la tecnología que les proporcionan sus compañías está rezagada, lo cual no solo les causa frustración y los hace menos productivos, sino que, además, los hace más propensos a buscar firmas que sí les brinden herramientas de avanzada.



Según la encuesta, el 40 por ciento de los consultados dijo que son menos productivos debido al uso de dispositivos obsoletos y 233 por ciento más propensos a dejar sus trabajos que quienes laboran para organizaciones líderes en tecnología (12 por ciento).



Muchas empresas no tienen en cuenta que dejar que sus empleados usen sus propios equipos tecnológicos los deja expuestos a grandes amenazas cibernéticas, como pérdida y fuga de información, lo que les puede acarrear millonarias pérdidas.



Y es que 8 de cada 10 empleados ignoran los protocolos de seguridad al realizar tareas como compartir cuentas y contraseñas, siendo 14 por ciento más propensos a la inseguridad que el profesional promedio mundial, indica la encuesta.



Además, el 63 por ciento admitió haber descargado aplicaciones no proporcionadas por sus organizaciones porque son “mejores que las que les brinda la empresa”, entre otras, porque necesitan ser mucho más productivos.



“No sólo sugiere que las tecnologías obsoletas en el trabajo están costando miles de millones de dólares a la economía colombiana cada año, sino también que un número importante de empresas está atrasado en la curva tecnológica poniéndose en riesgo desde el punto de vista de retención de talentos, eficiencia y productividad”, advirtió Eduardo Almeida, vicepresidente y Gerente General de Unisys para América Latina.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS