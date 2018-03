No se deje meter cuento para pensión antes de tiempo

Si alguna vez le han ofrecido la falsificación de documentos para obtener la pensión antes de tiempo u otro hecho corrupto alrededor de este tema, no se deje engañar ni acceda a este tipo de conductas irregulares.

Con el objetivo de proteger tanto el patrimonio público como el económico de los afiliados, pensionados y ciudadanos, y prevenir los hechos de fraude que se presentan en el régimen de prima media, Colpensiones creó la campaña de transparencia ‘Cuentos que no son cuentos’.



A través del Equipo de Transparencia e Integridad de Colpensiones (Etico), la entidad ha recibido 10.500 casos en Colombia que han permitido identificar las siguientes modalidades de fraude:



– Los delincuentes le pueden cobrar dinero por incrementar semanas para cumplir los requisitos legales a fin de obtener una pensión de vejez, algo que no es posible.



– Algunos jueces sin escrúpulos están reconociendo, de manera irregular, prestaciones económicas a través de tutelas o sentencias ordinarias, sin que los ciudadanos cumplan todos los requisitos legales para adquirir el derecho.



– Ofrecimientos para la falsificación o adulteración de dictámenes de pérdida de capacidad laboral e historias clínicas con el objetivo de obtener el reconocimiento irregular de una pensión de invalidez.



– Ofrecimientos para falsificar los formatos de tiempo trabajado en entidades públicas a fin de soportar los periodos que deben tenerse en cuenta y factores salariales del trabajador.



– Suplantación de ciudadanos para obtener préstamos a través de las cooperativas fraudulentas.



– Una vez fallece el titular del derecho, continúan cobrando las mesadas pensionales, suplantando al causante.



Gracias al reporte de los ciudadanos a través del Etico, se han identificado al menos 886 indiciados en el país que han afectado a 2.690 ciudadanos.



Los mecanismos de denuncia son la página web www.colpensiones.gov.co, en la pestaña Antifraude, y el Buzón de Integridad y Transparencia 018000 518500. Asimismo, pueden acercarse a los PAC (Puntos de Atención al Ciudadano).



“Nos encontramos con el mayor compromiso de escuchar a los usuarios para que así no caigan en manos de personas sin escrúpulos que los engañen y perjudiquen”, expresó Diego Ortega, vicepresidente de Seguridad y Riesgos Empresariales de Colpensiones.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS