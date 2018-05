Sencillos 'tips' para mantener seguras sus transacciones

Use dispositivos móviles para realizar las transacciones debido a su baja vulnerabilidad a ataques delictivos. Según el experto Guzmán, “con el dispositivo, los delincuentes deberían clonar la información que está cifrada en la máquina y es más improbable”.

Nunca realice este tipo de transacciones en computadores que no sean propios ni use redes inalámbricas desconocidas. Es recomendable actualizar permanentemente el antivirus de su ordenador.

Use claves cifradas, es decir, que no contengan datos obvios como su nombre, teléfonos, direcciones, etc. Siempre combine datos que pueda recordar pero que jamás pueda identificar alguien cercano a usted.