¿Cómo moverse seguro con su prima de junio?

Durante este mes los trabajadores colombianos esperan el pago de la prima semestral que, para muchos, es clave para salir de ciertas dificultades en las finanzas personales, para irse de vacaciones o darse un gusto con una compra para el hogar o para sí mismo.



Pero también es una época que tienen pendiente los dueños de lo ajeno para cometer delitos como el cambiazo, el fleteo, la clonación de la banda magnética, la ingeniería social y fraudes virtuales.

Por todo esto, el Banco de Colombia comparte estos consejos de seguridad que pueden evitarle un dolor de cabeza.



Las claves generales son estar atentos a engaños telefónicos o presenciales por medio de falsas encuestas; a cercanías físicas por parte de extraños con la excusa de una oferta comercial; a través de formularios por internet; y en redes sociales, al dar información confidencial e intransferible a los contactos.

1. Correos electrónicos. Por ningún motivo responda correos electrónicos en los que se informa sobre un supuesto bloqueo de la clave personal. En especial si lo invitan a solucionar ese problema ingresando a un link que redirecciona a una página falsa del banco.



Tampoco descargue archivos de fuentes desconocidas; estos pueden contener programas maliciosos escondidos o virus que pueden comprometer su información.



2. Ojo con los datos que le piden. Las entidades financieras, nunca solicitarán datos como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico. Es necesario recordar que con esta información se podrían realizar transacciones fraudulentas.

3. Pilas con la información de forma virtual. Mantenga actualizado el sistema operativo, tenga activado y actualizado el antivirus, no abra correos electrónicos sospechosos y evite navegar por páginas inseguras.



4. No acepte ayuda de terceros. Si por algún motivo necesita ayuda en un cajero, datáfono o corresponsal bancario, acuda al personal del banco. En ningún caso acepte ayuda de terceros. Nunca debe perder de vista la tarjeta cuando sea entregada a un funcionario que realizará la transacción.



Además, es importante cambiar la clave personal frecuentemente y memorizarla. También se debe personalizar la tarjeta con la firma o con algún elemento que le permita al cliente identificarla.



5. Sin cargar altas sumas. El fleteo se da, en parte, porque por esta temporada los delincuentes se instalan en los bancos con sus redes de espías para identificar y marcar a los usuarios que retiran altas sumas de dinero. Entonces, evite el retiro de grandes sumas de dinero y utilice, preferiblemente, otros medios como cheques de gerencia o transferencias electrónicas.



Sin embargo, si por algún motivo le es indispensable retirar una cantidad de dinero que pueda resultar atractiva para los ladrones, la Policía Nacional ofrece un servicio de acompañamiento gratuito al ciudadano.

6. Busque protección en la tecnología. Por lo general, los bancos ponen a disposición de los usuarios mecanismos de protección para la seguridad de la información de los clientes y de sus transacciones, como alertas y notificaciones, primera y segunda clave, identidad protegida (usuario), topes en los valores de las transacciones, entre otros. Es importante hacer uso de ellos, así se disminuye el riesgo de ser víctima de fraude.



7. Que no lo engañen con supuestas promociones. Las promociones de tarjetas de crédito no se hacen por medio de raspa y gana. Para realizar las transacciones, consultas de movimientos o de saldos, no se conecte a redes wifi públicas; solo a redes seguras, pues esto disminuye el riesgo de interceptación de la comunicación para capturar la información financiera.



8. Seguridad con su ingreso virtual. Al ingresar al sitio transaccional de su banco, digite la dirección web directamente en la barra del navegador; nunca se debe hacer por buscadores o desde mis favoritos.



Es clave revisar que la barra del navegador sea de color verde, esto indica que es el sitio original de la entidad y que es seguro.

9. Proteja su celular. En caso de pérdida del celular, solicite el bloqueo al operador de telefonía e informar a su entidad financiera para el bloqueo de usuarios y claves.



10. No acceda a sitios web a través de enlaces. Nunca se debe acceder a enlaces enviados a través de mensajes SMS/MMS no solicitados y que impliquen la descarga de contenidos en los dispositivos. Esto le ayudará a prevenir que el equipo sea infectado con software malicioso (malware), que le permite al delincuente tener el control del dispositivo y la información almacenada en él.

En caso de recibir un correo o llamada con las características mencionadas anteriormente, comúniquese con el servicio al cliente de su banco. En el caso de Bancolombia, el número es 018000912345. Allí podrá validar la información, o reportarlo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



Con estos consejos, su prima estará protegida y podrá disfrutarla a plenitud.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS