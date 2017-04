Bancos, a prestar atención prioritaria a los damnificados de Mocoa

Los miles de damnificados por la avalancha ocurrida el pasado fin de semana en Mocoa (Putumayo) tendrán atención prioritaria por parte de las distintas entidades financieras, que deberán diseñar y disponer de mecanismos ágiles que les permitan a las personas acceder sin dificultad a sus recursos depositados en los bancos o a llegar a acuerdos de pago en caso de que tengas deudas pendientes, entre otros.



La orden está contenida en la Circular Externa 009 de 2017 emitida por Superintendencia Financiera y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2017 y cobija a todas las personas que se acrediten su condición de damnificados de acuerdo con los mecanismos establecidos por las autoridades.

Las medidas también están dirigidas a las compañías de seguros que "deberán disponer mecanismos que permitan agilizar los procesos de atención de los siniestros y definir procedimientos para suplir las deficiencias de información de los damnificados", señalo el ente de vigilancia y control del sistema financiero.



“La solicitud respetuosa pero enfática que hacemos a los bancos es que permitan a quienes tienen cuentas en una entidad utilizar las redes de las demás entidades financieras sin costo. Es decir, que en Mocoa se permita por un tiempo, utilizar cualquier cajero, de cualquier entidad financiera, sin costo”, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.



Entre las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Superfinanciera están las siguientes:

​• Mantener la prestación del servicio en las oficinas ubicadas en Mocoa, siempre y cuando las condiciones así lo permitan.

• Informar al público los canales disponibles para la prestación del servicio garantizando su continuidad.

• En caso de ser necesario el uso de la red bancaria no propia, las entidades deberán considerar el no cobro de este servicio a los afectados.

• Establecer mecanismos ágiles para la recepción, análisis y aprobación de productos financieros, así como las solicitudes de reestructuración de créditos.

• Divulgar en la zona de emergencia la información sobre las condiciones de los créditos y los plazos para realizar las solicitudes de restructuración.

• Poner a disposición mecanismos ágiles de atención de consultas para tramitar y resolver de manera clara y oportuna las inquietudes en relación con las medidas previstas.

• Establecer políticas y mecanismos que permitan suplir deficiencias de información de las personas afectadas.

• No solicitar a los consumidores financieros documentos o condiciones adicionales que le hagan más complejo ejercer sus derechos en relación con sus productos y servicios financieros.



La Superfinanciera también indicó que para aquellas personas que tienen obligaciones crediticias, las entidades deben adoptar las siguientes medidas:



• Los créditos conservarán la calificación que tenían antes de la situación de emergencia en Mocoa, la cual deberá ser actualizada en los correspondientes reportes a las centrales de información y mantenida hasta la vigencia de Circular Externa 009 de 2017.

• La entidad deberá promover la celebración de acuerdos de pago en condiciones de viabilidad financiera para dichos deudores y que les permita el cumplimiento de sus obligaciones.

• Cuando estos acuerdos de pago contemplen periodos de gracia, durante este tiempo se deberá suspender la causación de intereses y demás conceptos asociados al crédito.

• Los acuerdos de pago no serán considerados como reestructuraciones y no tendrán ningún efecto sobre la calificación del cliente.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS