Fogafín amplia a $ 50 millones cobertura de seguro a cuentas bancarias

El seguro de depósitos que administra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) amplió su cobertura en 30 millones de pesos hasta los 50 millones.



Significa que si una entidad financiera de las 46 que están inscritas hoy en Fogafin se tuviera que liquidar por cualquier circunstancia, los clientes de dicho establecimiento recibirán como parte de ese seguro de depósitos los recursos que tuvieran en la entidad liquidada hasta un máximo de 50 millones.​

El nuevo tope equivale a 2,86 veces el PIB per cápita de Colombia y lo sitúa en los niveles de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). En el reino Unido es de 2,96; en Francia de 3,06 y en Noruega de 3,33 veces.



Hasta ahora, los clientes de las entidades financieras que operan en el país contaban con una cobertura de ese seguro por 20 millones de pesos máximo, monto que no se había modificado desde el 2000. La creación de Fogafin data desde mediados de la década de los años 80, luego de la crisis financiera de ese momento.



A ese monto se le aplicaba un deducible del 25 por ciento (5 millones), el cual se eliminó en el 2009, por lo que el pago de la cobertura quedó plena en 20 millones.



Jorge Castaño, director de Fogafín, dijo que el cambio obedeció a una necesidad de actualizar dicho monto y traerlo a precios del 2017 aplicando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de entidades como la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI, por su sigla en inglés) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés).



Señaló, además, que en respuesta a esa recomendaciones se hará también una revisión de ese monto cada tres años, de manera que se pueda ir actualizando con la inflación observada, y así ofrecer una garantía adecuada a los ahorradores y depositantes del sistema financiero.



El seguro de depósito ampara los recursos que los colombianos tiene depositados en cuentas de ahorro, corrientes CDT, CDAT, cuentas electrínicas, cuentas especiales (AFC), depósitos electrónicos y cesantías del Fondo Nacional de Ahorro y recaudo empresarial.



Castaño señaló que con la ampliación del monto del seguro Fogafin está en capacidad responder hoy por al 99 por ciento de los productos amparados con esa cobertura.



Dijo que ese volumen alcanza unos 54 millones de productos repartidos entre todas las entidades financiera inscritas en el Fondo, el cual administra hoy una reserva de 15 billones de pesos.



"Esos recursos, que pudieran ser muy elevados, no lo son tanto, pues aún nos falta seguir consolidando de manera que podamos contar con una suma mayor que permita sortear sin ningún inconveniente una crisis financiera, que por ahora no se vislumbra desde ningún punto de vista", señaló el directivo.



Agregó que esos recursos no solo se utilizan para el pago del seguro de depósito cuando se requiere, sino que también se emplean para capitalizar entidades en problemas, compra de cartera, operaciones repo y préstamos a entidades en dificultades.



La mayoría de estas opciones se emplearon en la crisis financiera de finales de la década de los años 90, cuando Fogafin tuvo que capitalizar varias entidades para evitar su quiebra y, a su vez, esto generara una corrida de depósitos. En ese momento la reservas del Fondo eran de 800.000 millones de pesos.



Los recursos con los que se alimentan esas reservas provienen de las primas que deben pagar las entidades financieras según el nivel de depósitos del público que manejen. Dicha prima equivale a 3 pesos por cada 1.000 pesos que capten del mercado.



Castaño recalcó, además, que la decisión de actualizar la cobertura del seguro de depósitos obedece solo a la necesidad de mantener su poder adquisitivo y que siempre es mejor hacerlo en momentos de solidez de sus instituciones y no en épocas de crisis, como ocurrió recientemente en Estados Unidos.



