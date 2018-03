Evite que pidan créditos a su nombre por robo de identidad

En cualquier época del año son comunes los casos de fraude y suplantación de identidad y cualquier persona puede ser víctima de este delito o estar expuesta a situaciones de riesgo, en las que una de las más comunes y recientes es la solicitud de créditos.



La causa más frecuente de este delito es la pérdida o robo de documentos. La firma Datacrédito brinda algunos consejos para protegerse de este crimen, y si es víctima de este, para que pueda saber qué hacer en este incómodo momento.

Si pierde o le roban sus documentos personales:



- Puede alertar al sistema financiero para prevenir que posibles defraudadores los usen para solicitar créditos. Ingrese a www.datacredito.com o www.midatacredito.com para formular la alerta.



- No olvide interponer la respectiva denuncia en línea en la página web de la Policía Nacional: www.policia.gov.co. Este soporte es importante para probar que no fue usted quien abrió un crédito o constituyó una nueva empresa usando sus documentos.



Monitoree de forma periódica su historia de crédito



- De esta manera conoce, administra y regula lo que está sucediendo con su información crediticia.



- Consultando su historia de crédito puede identificar los productos que no haya solicitado a las entidades, formular el respectivo reclamo e iniciar la indagación correspondiente.



Y si ya fue víctima, ¿qué debe hacer?



Debe llamar a las entidades en donde se realizó el fraude, notificarlo, pedir nombre de la persona que recibió su solicitud y el número de radicación del caso. Tenga estos datos presentes, junto con la fecha y hora en la que realizó la llamada a la entidad.



1. Bloquee los productos abiertos de forma fraudulenta. Asegúrese que durante la llamada a la entidad los productos sean bloqueados.



2. Formule un reclamo o alerta en www.datacredito.com o www.midatacredito.com para que la entidad retire la información de la cuenta fraudulenta de su historia de crédito.



3. No olvide generar el denuncio en la página web de la Policía Nacional y formular la alerta en las páginas web de Datacrédito, notificando que fue víctima de un fraude por robo de identidad.



¿Cómo generar la alerta?



En caso de que un titular sea víctima de fraude o suplantación, puede generar una alerta en la historia de crédito. Podrá realizar la formulación de la alerta ingresando a la página de internet www.datacredito.com, a través del módulo de reclamos en línea, siguiendo los siguientes pasos:



1. Visite la página web www.datacredito.com e ingrese a la sección ‘HABEAS DATA’



2. Diríjase al “Módulo para solicitud de reclamos” y de clic en ingresar.



3. Una vez haya leído y comprendido el correspondiente aviso de seguridad, dé clic en “Siguiente”.



4. Le aparecerá un formulario con datos de identificación que debe diligenciar para validar su identidad, en su condición de Titular de la información. Ingrese un correo electrónico válido donde recibirá un enlace para acceder al Módulo.



5. Posteriormente deberá aceptar unos términos legales y contestar correctamente las preguntas que el sistema realiza, con el fin de validar su identidad como Titular de la información.



6. Después de validarse correctamente como usuario (Titular de la información), recibirá de manera inmediata un e-mail a la dirección de correo electrónico que suministró, el cual le habilitará el acceso al módulo para proceder.



Formulación de alertas



Una vez realizados los 6 pasos mencionados anteriormente, podrá dirigirse a la pestaña “Alertas”, acepte los términos legales para la inclusión de alertas. Tenga en cuenta que las alertas se incluyen en los siguientes eventos:



- El documento de identidad fue extraviado



- El documento de identidad fue robado



- Actualmente reside fuera de Colombia



- Ha sido objeto de varios intentos de suplantación de Identidad



La alerta permanecerá en el sistema por un periodo de tres meses en su historia de crédito a partir de su generación.



En seguida, finalice el proceso dando clic en el botón “Formular Alerta”.



De esta manera, podrá avisar a la central de riesgo de Datacrédito y a las autoridades sobre este tipo de delitos que se presentan todos los días en nuestro país. Recuerde que solo denunciando estos crímenes puede evitar tener problemas de magnitud legal por procesos que usted no ha solicitado.



