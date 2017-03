Tenga cuidado al buscar trabajo en redes sociales

Sucedió hace poco. Un hombre publicó una supuesta oferta de empleo en Facebook y una mujer se mostró interesada. Pactaron una entrevista en un apartamento, en Bogotá, donde la mujer fue violada, según ella denunció.



Bien manejadas, las redes sociales pueden ser aliadas para conseguir trabajo; en caso contrario, abren la puerta a graves peligros, estafas y pérdida de tiempo.

Laura Gallego, especialista en comunicación organizacional, ha conseguido tres de los cuatro trabajos que ha tenido por medio de las redes sociales. En uno le fue bien, pero en los otros dos se encontró con “unos ‘rotos’ de empresas. En las ofertas se mostraban como organizaciones superimportantes, pero cuando fui a la entrevista me di cuenta de que necesitaban más de uno que uno de ellos”, declaró.



“Hay que tener mucho cuidado con los grupos de trabajo en las redes sociales. Existen personas que simplemente crean perfiles y publican cosas en las que ni siquiera hay interacción directa con el empleador”, advirtió Betty Encinales, experta reclutadora internacional.



Como usuario, usted debe ser precavido y entender que cada red social tiene un propósito. “Muchas personas lo único que hacen es copiar las ofertas y publicarlas en redes como si fueran suyas, lo cual es ilegal, y no tienen ninguna clase de filtro”, señala Ximena Morgan, gerente de elempleo.com.



“No creo que los grupos de trabajo en las redes sociales tengan tanto impacto, ya que hay plataformas como Linkedin o elempleo.com que son específicas para buscar trabajo y que internacionalmente son reconocidas”, agregó Encinales.



Las redes sociales sí pueden convertirse en una carta de presentación del profesional. Los cazatalentos, reclutadores y personas de recursos humanos ahora no solo miran las hojas de vida de quienes buscan trabajo sino que se detienen a revisar sus redes sociales.



Asimismo, universidades y empresas tienen grupos cerrados en Facebook para dar a conocer ofertas de empleo para sus nichos. Gina Marcela Hurtado, administradora de uno de estos grupos de redes, aseguró que pide permiso a las compañías que están ofertando las vacantes para poder publicarlas en el grupo y verificar la veracidad de la información brindada.



Los grupos de empleo en redes son útiles porque “generalmente vienen directamente de quien va a emplear”, complementó María Fernanda Restrepo, gestora de redes sociales.



Sin importar cuál sea la preferencia de la persona al buscar trabajo, sí debe recordar que debe hacer todo lo posible para confirmar la veracidad de la oferta y la idoneidad de quien la publica.



Es común ver en redes sociales ofertas muy atractivas, pero al momento de aplicar y comenzar el proceso se convierten en algo muy diferente.



A menos de que en el grupo de trabajo por redes sociales haya mucha gente suscrita, donde exista una trayectoria y “que las personas tengan una muy buena experiencia porque han conseguido trabajo, valdría la pena. Si no, el mejor camino es tomar las plataformas serias, en las cuales usted envía la información laboral y la hoja de vida a ofertas reales y no ficticias, que no puedan usar su información en contra suya para robarlo o hacerle algo”, concluyó Encinales.

10 consejos si busca trabajo en redes sociales



1. Preste atención únicamente a perfiles reconocidos. Si el perfil es personal, que sea conocido o referido por alguien de confianza.



2. Portales reconocidos como elempleo.com están presentes en redes sociales. Siga sus cuentas para conocer allí también las vacantes.



3. El correo electrónico por el cual se comunican con usted no debe tener un dominio genérico o uno diferente al nombre de la empresa.



4. Desconfíe de ofertas demasiado atractivas, generalmente no existen.



5. Confirme si existe la empresa que ofrece la vacante. Vaya a su página web directamente.



6. Jamás envíe datos confidenciales por redes sociales.



7. Dude de la oferta si se la presentan con mala redacción o mala ortografía.



8. Revise los comentarios que existen hacia los perfiles en redes que ofrecen trabajo.



9. No atienda jamás a entrevistas en lugares recónditos o que le generen sospecha.



10. Recuerde que el medio de difusión más común de falsas ofertas de empleo es internet, según sostiene el Ministerio del Trabajo.



PABLO ALEJANDRO ALZATE

elempleo.comContenido@elempleo.com