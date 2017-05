Siga estas recomendaciones para abordar un transporte seguro

La seguridad es uno de los factores que más preocupan a la población en todo momento, y al pensar en utilizar un servicio de transporte esto no puede dejarse de lado o ignorarse.

Con ese propósito, la empresa Transportes Circular, que está en el mercado del servicio especial de pasajeros, aconseja primero que todo confiar sus desplazamientos a una compañía de transporte legal.



Eso significa que se debe verificar ante el Ministerio de Transporte que esa empresa de servicio especial que está usando para movilizarse esté debidamente habilitada por el ente de control para funcionar.



Así tendrá la tranquilidad de viajar seguro, en automóviles avalados y certificados que garantizan un servicio preferencial, con conductores que están capacitados para prestar una asistencia profesional.



Para esa verificación puede ingresar al enlace:

http://web.mintransporte.gov.co/Consultas/empresas/consulta_empresas_otras.asp



Así mismo, puede comparar las placas del vehículo. Antes de abordarlo, asegúrese de que el número de la placa del carro que le va a prestar el servicio, coincida con el entregado en la empresa que lo requirió y reporte de inmediato si se presenta cualquier anomalía durante el trayecto.



Además, si toma un taxi en la calle, fíjese siempre que la placa de las puertas laterales concuerden con las que están en la parte frontal del vehículo.



Otro elemento importante tiene que ver con prestar mayor atención a los distintivos.



Tenga en cuenta que a partir del 14 de marzo del 2017, los automóviles que prestan el Servicio Público de Transporte Especial deben ser de color blanco.



También mire que en sus costados laterales y en la parte trasera del vehículo lleven distintivos con la razón social o sigla comercial de la empresa a la que están vinculados, acompañada de la expresión ‘Servicio Especial’ en caracteres de color verde.



Por su seguridad e integridad, es aconsejable no utilizar el servicio de transporte público en carros particulares.



En el mercado de pasajeros existen plataformas tecnológicas que prestan servicio en carros particulares, pero que no cuentan con los seguros necesarios para cubrir al usuario si se presenta un accidente.



No olvide que el transporte especial siempre le pide haber firmado un contrato entre la empresa, la empresa de transporte y la organización que represente al grupo de usuarios o la persona natural que lo adquirió.



Así que no olvide realizar este contrato puesto que, de esta manera, su seguridad estará cubierta al 100 por ciento con cuatro tipos de seguros: contractual, extracontractual, todo riesgo y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



Ya al momento de estar utilizando el servicio, se recomienda tener la dirección a mano, ya que con aplicaciones como Google Maps o Waze la vida se hace mucho más fácil, porque aunque no sepa cómo llegar a algún lugar en específico, estas plataformas tecnológicas siempre indicarán en el mapa las opciones de ruta que puede seguir y así podrá compararla con la sugerencia del conductor. De esta manera, podrá llegar más rápido y seguro a su destino.



