A estas zonas del país llegará la Dian en busca de morosos

En medio de los reclamos de los colombianos por la reforma tributaria que se aprobó en diciembre pasado, la Dian lanzó la primera campaña del año en busca de cumplir su tarea de controlar la evasión y el contrabando, dos de los renglones que ayudarán a incrementar el recaudo de impuestos.

Según explicó Cecilia Rico, directora de ingresos de la entidad, se adelantarán 16.300 acciones, de las cuales, 6.500 son visitas a morosos y 9.844 son requerimientos a omisos (no presentaron la declaración de renta).

El barrido se hará en las siete principales ciudades del país. Así, entre el 23 y el 27 de enero la autoridad recaudadora se dirigirá a puntos concretos de cada ciudad, donde se estima que se concentra el mayor número de mororos.

Estas primeras visitas georreferenciadas se dirigirán en Bogotá a zonas como Chapinero; en Cali hacia el Centro; en Medellín a El Poblado; en Barranquilla a el Prado y Riomar; en Cartagena a Bocagrande, el Laguito y Castillo; en Bucaramanga, la inspección se hará en la cabecera del Llano, y en Pereira, en el Centro.

De acuerdo con lo expresado por Rico, a pesar de estas jornadas puntuales para buscar morosos, enmarcadas dentro de la campaña ‘Al día con la Dian, le cumplo al país’, el plan de acción continúa durante todo el año. “El plan de cobro se empieza a ejecutar desde el 1.° de enero hasta el 31 de diciembre, independientemente de estas jornadas”.

Además, la funcionaria advirtió que quienes no estén cobrando el IVA, como lo indica la nueva normatividad de la reforma tributaria del 2016, se exponen a sanciones penalizables. “La ley dice que son entre 4 y 9 años de pena privativa de la libertad. Ya no es solo porque el IVA que se cobra no se entrega a la Dian, sino porque no se cobra”.

En cuanto a los morosos, además de la tasa de interés por mora, que es del 31 por ciento hasta el 31 de marzo, también se exponen a embargos y remate de bienes.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS