¿Qué tanto se está protegiendo al comprar en línea?

Es indiscutible que las compras en línea significan un ahorro para el consumidor, tanto en tiempo como en dinero; sin embargo, no siempre resulta una experiencia agradable, pues el nivel de fraude ha ido incrementando a la par con el de las compras.

Si hoy el 76 por ciento de los internautas hace compras en línea, la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía expresa que las denuncias por estafas a través de internet es de 19 diarias (6.965 en 2016).



Se acerca la VI edición del hotsale, promovido por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), con apoyo del Ministerio de las TIC y el CAI virtual de la Policía. Para que sea un ahorro para el consumidor y no un dolor de cabeza, asegúrese de que está haciendo lo adecuado para protegerse.



¿Verifica seguridad?

​

Según Victoria Virviescas, presidenta ejecutiva de la CCCE, el comprador en línea debe verificar que la página en la que vaya a efectuar su compra tenga dirección física y teléfono, pues “el Estatuto del Consumidor (Ley 1420 de 2011) así lo exige, como garantía de que el ciudadano tendrá ante quién reclamar”.



Como el mercado en línea ha evolucionado en Colombia, muchas de las tiendas físicas tienen ahora ventas a través de internet, lo que le dará mayor seguridad. Por ejemplo, en la CCCE hay 400 afiliados.



El problema es cuando las compras se hacen a personas que ofrecen productos. La recomendación, si elige comprar a una persona natural, es que sea de su entera confianza.



¿Se fija en la plataforma de pago?

​

Como cualquier persona puede recibir dinero a través de internet, es aconsejable que, en lo posible, haga la cancelación de sus compras a una empresa o a través de una de las plataformas habilitadas para ello. Es el caso de PayPal, pagos online y similares.



¿Lee la letra menuda?

​

Muchas de las personas que denuncian fraudes en sus compras en línea argumentan que les llegó lo que no habían pedido. Para evitar este inconveniente, no menosprecie la letra menuda. En ocasiones se marca la aceptación de términos y condiciones y ahí está el punto clave. No solo se fije en la fotografía, que se utiliza para atraer la atención del comprador, deténgase en verificar lo que realmente le van a enviar.



¿Protege sus datos?

​

Uno de los temores de los colombianos al momento de comprar en línea es el de entregar sus datos y, especialmente, su información financiera. Aunque la idea no es volverse paranoico al utilizar los servicios de internet para sus operaciones comerciales, los especialistas recomiendan que, preferiblemente, la URL en la que vaya a hacer su pago tenga https y no solo http. La URL tradicional (http) significa protocolo de transparencia de hipertexto, pero cuando tiene una s indica que hay garantía total de seguridad. En muchos casos https no se muestra en el proceso de compra sino cuando le piden claves.



¿Sabe a dónde acudir si tiene inconveniente con el pedido?

​

Según Virviescas, el CAI virtual de la Policía apoya en la prevención del fraude, pero si hay alguna queja con el producto la instancia adecuada es la Superintendencia de Industria.



