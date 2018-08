Contribuyentes, a alistar papeles para hacer la declaración de renta

Ante la cercanía del 9 de agosto, fecha en la que empiezan los últimos plazos para presentar la declaración de renta, y, teniendo en cuenta que el diligenciamiento se debe hacer bajo el nuevo esquema de renta cedular, las personas naturales que tendrán que cumplir con el trámite –2,6 millones de contribuyentes, según la Dian– deben alistar una serie de documentos para cumplir adecuadamente con esta obligación.

Este año se estarán reportando los ingresos obtenidos en el 2017, pero uno de los puntos claves es que se abrió una casilla distinta, según la naturaleza de los ingresos: de trabajo, de pensiones, rentas no laborales, rentas de capital y dividendos.

No todos documentos que deba tener a la mano le resultarán útiles para obtener deducciones, pero sí serán necesarios para reportar con exactitud los datos que le piden en el formulario 210.



Contadores expertos en temas tributarios y consultados por EL TIEMPO sugieren organizar los papeles en cuatro bloques, cada uno de los cuales tiene una funcionalidad.

Soportes de activos

De la composición patrimonial de un contribuyente hacen parte sus propiedades, como por ejemplo los bienes inmuebles.



Hay que recordar que las personas obligadas a declarar son quienes cumplen uno solo de los criterios establecidos: ingresos totales superiores a $ 44’603.000, pagos con tarjeta de crédito mayores a $ 44’603.000; compras y consumos superiores a

$ 44’603.000, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a $ 44’603.000 y patrimonio bruto superior a $ 143’366.000.



Para reportar todo esto se deben tener disponibles extractos o certificación bancaria del 2017, certificados de acciones, valores colocados en entidades fiduciarias, valores certificados de aportes a fondos de cesantías, valores aportados a pensiones obligatorias y voluntarias, certificados de aportes a fondos de empleados o cooperativas, declaraciones del impuesto predial: apartamentos, bodegas, fincas lotes, casas, oficinas, locales y bienes similares.



También deberá contar con las declaraciones de los impuestos de vehículos y una relación de bienes de uso personal que hagan parte del patrimonio.

Ingresos

En este bloque de documentos requiere desde el RUT actualizado, para reportar con exactitud su actividad económica, pasando por los certificados laborales, el certificado de honorarios, comisiones y servicios, y sus retenciones en la fuente descontadas. En este caso, puede basarse en el certificado de ingresos y retenciones que le entrega a comienzo de año el empleador.



Así mismo, le servirá contar con certificados bancarios de los saldos de cuentas corrientes, cuentas de ahorros, tarjetas de créditos, créditos de consumo, certificados de rendimientos financieros, certificados de ingreso de cualquier negocio que tenga (por pequeño que sea), o compra y venta de prestación de servicios, entre otros.



Si tiene acciones compradas en la bolsa, no olvide reportar los ingresos por dividendos.

Deudas

No sobra aclarar que reportar adecuadamente las deudas o pasivos le puede evitar un dolor de cabeza, puesto que la Dian podría hacer cruce de información y detectar pasivos improcedentes que la lleven a adicionar el valor reportado como renta gravable.



Desde esa perspectiva, con las deudas en la declaración de renta cabe el adagio popular de ‘ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre’.



Así, no es necesario reportar la deuda transitoria en la tienda de la esquina. En cambio, sí podrá reportar una letra o pagaré firmados por una deuda con una persona natural. Preferiblemente hágalo si la deuda es por un monto representativo. Tenga en cuenta que este papel le será válido si cumple los requisitos de formalidad: autenticada ante notario cuando fue firmada.



Las deudas con entidades financieras, por lo general, no tienen inconvenientes, pues dichas entidades expiden certificaciones que son válidas como soporte fiscal.

Deducciones

Una de las transformaciones en la declaración es la disminución de las deducciones. Para las rentas de trabajo se estableció un tope de deducciones equivalentes al 40 por ciento del ingreso neto. Lo primero que debe descontar son los pagos efectuados por seguridad social (salud, pensiones y solidaridad).



También podría necesitar los certificados de los pagos hechos por medicina prepagada (si la tiene), las certificaciones de las personas a cargo (dependiente) y las de los pagos por concepto de créditos hipotecarios o leasing habitacional.



Tenga en cuenta que la Dian cruza la información, por lo que no deje de revisar la información exógena que podrá consultar en la web de la entidad para tener en el visor los pagadores que reportaron un giro a favor suyo.



Finalmente, si ya es declarante antiguo, aliste la declaración de renta del año pasado, por si debe arrastrar el saldo anterior para cubrir el presente.



REDACCIÓN: MARTHA MORALES MANCHEGO

marmor@eltiempo.com