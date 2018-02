Represamiento de reajustes, razón de la fuerte alza en la gasolina

Aunque entre noviembre y diciembre, según la firma EIA de Estados Unidos, los precios de la gasolina en la costa del golfo de México, referencia para el cálculo del valor de referencia en Colombia, subieron 1,5 por ciento, el Gobierno decidió no hacer un incremento en los precios iniciando el año, en enero.

Pero en el bimestre diciembre-enero, debido a factores como la ola de frío en Estados Unidos, la cotización de este producto en dicho mercado siguió al alza, y aumentó 2,7 por ciento con respecto al bimestre anterior, acumulando un alza de 4,3 por ciento.



Esta situación se sintió en el reajuste de 153 pesos para febrero, con el que el valor de referencia del galón de gasolina para Bogotá quedó en 9.042 pesos, un nivel que no se observaba desde abril del 2012, hace casi 6 años, según las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía.



Además del alza del petróleo y de la gasolina, el descenso del dólar, que hace parte de la fórmula con la que se calcula el valor del galón, no ayudó a compensar la ecuación, no solo porque solo ha bajado 1,8 por ciento entre octubre y noviembre, sino porque la ponderación en la fórmula es menor.

En 8 ciudades, galón por encima de $ 9.000

Aunque para muchos no suena lógico que al ser un país petrolero la gasolina suba, la razón del alza y de las bajas, como la que hubo en el 2016, es que a Ecopetrol, que hace la refinación, se le reconoce un precio de paridad exportación, es decir, como si fuera a exportar el producto, y para ello se toman los precios internacionales.



Las cifras muestran que el aumento de febrero fue de 1,7 por ciento, por encima del tope establecido en la fórmula (de 1,5 por ciento), y que el aumento de 153 pesos en que subió el valor de referencia no se veía tampoco desde julio del 2014.



