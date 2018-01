Cinco preguntas y respuestas claves sobre las cesantías

A más tardar el próximo 31 de enero, los empleadores colombianos deben proceder a calcular las cesantías causadas en el 2017, con el fin de pagar los intereses del 12 por ciento anual sobre estas a los trabajadores.

También las empresas deben depositar el valor de las mismas en los fondos privados a los cuales se encuentren afiliados sus trabajadores, para lo que tienen plazo hasta el próximo 14 de febrero a las 12 de la noche.



La firma de asesoría legal Norton Rose Fulbright Colombia responde las principales preguntas que surgen por esta época para el cumplimiento de la normatividad.



¿Quiénes tienen derecho al pago de cesantías e intereses?



Los trabajadores que devenguen el salario en la modalidad ordinaria. La base para la liquidación es el último sueldo devengado, siempre que el monto no haya variado durante los últimos 3 meses. Si cambió o si se trata de salario variable, será el promedio de lo devengado durante el último año de servicios.



¿Cuál es el monto de los intereses?



Se fija con base a una tarifa del 12 por ciento anual o proporcional por fracción de año laborado a aquellos trabajadores que no laboraron el ejercicio completo.



¿Cuáles son las consecuencias de incumplir el pago de los intereses?



La multa es equivalente a una suma igual a los intereses liquidados por el año que debían ser entregados al trabajador. Así imismo, el incumplimiento del pago del beneficio lleva a un día de salario por cada uno de retardo en el pago del auxilio de las cesantías. La omisión de depositar la anualidad genera la mora hasta tanto no se haya pagado, con independencia de si las demás se cancelan con posterioridad.



¿Es posible un retiro parcial de cesantías?



Sí. Los trabajadores están facultados para solicitarlo para la adquisición, mejora o liberación de bienes raíces destinados a vivienda y educación.



¿Es posible pagarle las cesantías directamente al trabajador y no al fondo?



El empleador podrá pagarlas si el trabajador remite una comunicación formal por escrito aportando los documentos, que acrediten que serán usadas para los fines permitidos por la ley. Además, el empleador debe velar por el cumplimiento de los fines para los cuales le hicieron la solicitud.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS