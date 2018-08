Declaración de renta: ¿requiere contratar un contador?

Aunque la Dian recomienda que cada contribuyente haga personalmente el trámite de presentar la declaración de renta, para lo cual, tiene disponible en la página web de la entidad la herramienta Ayudarrenta, no todos los colombianos se lanzan a hacer esa tarea sin la asesoría de un contador.



Ya sea porque sus ingresos no son tan simples, o porque, sencillamente temen cometer un error que les cueste más de lo que vale un servicio profesional, son muchos los que buscan apoyo.​

¿Juventud o experiencia?

La idea de contratar a un contador para hacer la declaración de renta es precisamente evitar dar un mal paso que le cause una sanción de la Dian. Por ello, si bien es cierto que los ‘millenials’ son profesionales altamente preparados, no se puede dejar de lado la consideración de la experiencia a la hora de contratar a un contador público.



En todo caso, la declaración de renta no es un trámite tan complejo como muchos creen, así que, si sus ingresos son sencillos, un profesional recién egresado le ayudará sin dificultad. Si tiene ciertas complejidades en su realidad fiscal, una fórmula neutra le puede funcionar más: combinar juventud y la experiencia.

Confianza y responsabilidad

Los contribuyentes, por lo general, sienten temor de mostrar el manejo de sus finanzas a un contador que llega por primera vez a sus vidas. La confianza es un elemento fundamental a la hora de elegirlo. Prefiera un profesional recomendado por una persona conocida o una entidad: junta central de contadores, Colegio Nacional de Contadores y similares.



Tenga en cuenta que el contador es un asesor, pero las decisiones las toma el contribuyente. Desde esa perspectiva, la responsabilidad es individual.

Transparencia

En muchas ocasiones, el contribuyente quisiera que su base gravable sobre la cual va a pagar impuesto, fuera inferior a la que resulta de los ingresos recibidos. Por ello, valoran el profesionalismo del contador con base en lo que determina la declaración de renta: 'si me dio saldo a favor es bueno'.



También es frecuente que el contribuyente pida que se le incluyan gastos inexistentes, lo que, de igual manera, le lleva a medir al contador como bueno o malo.



La recomendación en este caso es optar por la transparencia en el reporte de los datos. No solo porque cada vez la Dian tiene más herramientas para cruzar información y detectar inconsistencias (cuenta con información exógena); sino que también, el país debe avanzar hacia una cultura tributaria basada en el 'yo aporto porque este país me ayudó a generar mi renta'.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS