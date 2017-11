6 pasos para poner en orden las finanzas del hogar

Con ayuda de su familia, apague las luces cuando no las necesite, emplee la iluminación del día, seque la ropa al sol, no se demore en la ducha, cierre la llave mientras se cepilla los dientes y desconecte cargadores y electrodomésticos que no use. Esto se reflejará en las facturas de agua, energía y televisión , entre otros, y le permitirá ahorrar también dinero extra.