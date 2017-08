Pagos, mayor servicio de las 'fintech' en el país

Las ´fintech´, empresas que proveen servicios financieros con base en la tecnología, toman fuerza en el país y, según la firma Finnovista, se trata de una industria joven, pero que llegó para quedarse.



“Colombia no ha sido ajena al proceso, al punto que es el tercer sistema en América Latina, con 124 fintech, el 15 por ciento del total. Solo en el último año, el crecimiento fue del 61 por ciento”, dijo Fermín Bueno, socio de dicha compañía extranjera, durante una intervención en el noveno congreso de la Asociación de Comisionistas de Bolsa (Asobolsa) y de la Bolsa de Valores (BVC).

Los primeros son México y Brasil, aunque en Colombia una de cada 3 empresas cuenta con operaciones en mercados diferentes al local.



“Aunque las fintech han incursionado en más de una decena de servicios financieros, en el país los que más se han desarrollado son pagos, remesas y préstamos”, agregó el conferencista.



Por eso, es cada vez más urgente la necesidad de incorporar “esta tecnología al sistema financiero tradicional”.

Por su lado, el presidente de Asobolsa, Jaime Humberto López Mesa, dijo que “la tecnología no es una opción, sino un imperativo, pero abre muchas oportunidades y tenemos que ser hábiles para detectarlas”.



Mientras que el superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, pidió a los actores del sector que definan la estrategia a seguir en ese campo.



“La tecnología es solo el medio, lo importante es darle contenido. No hay un modelo único que le sirva a todos, pero es importante definir entre todos qué queremos como país”, sostuvo.

Bajo normas

Sin embargo, el funcionario dijo que la virtualización de los servicios financieros no llevará a la desregulación porque una plataforma que eventualmente se convierta en banco, y capte recursos del público, debe tener licencia previa de la Superfinanciera y no se le relajan los requerimientos de capital mínimo y otros requisitos contemplados en el Estatuto Financiero.



Según Castaño, prestar dinero en Colombia a través de una plataforma tecnológica no requiere licencia de la Superfinanciera sino otro tipo de permisos, pero cuando capta sin autorización se entra a la intermediación de inmediato.



Además, pidió a los agentes del mercado de valores y el sector financiero mejorar la experiencia del consumidor, los planes de fidelización, los procesos y la toma de decisiones. Incluso sugirió redefinir el modelo de negocio de acuerdo con los cambios digitales.



Castaño afirmó que el foco principal de la entidad es mantener la confianza en el sector, y promover la proporcionalidad y neutralidad en la supervisión y regulación.

Por su lado, Henri Arslanian, director de la división tecnológica de Pwc, en China, afirmó que son fundamentales las alianzas entre todos los agentes del sector y replantear estrategias frente al capital humano.

* Por invitación de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).