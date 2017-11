Seis claves para tener unas finanzas personales sanas

La prudencia en el endeudamiento y en los gastos personales son claves para llevar unas finanzas personales sanas.



Aunque las tasas de los créditos comerciales han descendido al mismo ritmo que lo ha indicado el Banco de la República, la transmisión a los de consumo ha sido más lenta.



La gerente de la plataforma Resuelve Tu Deuda, Cristina Cervantes, dice que por ello se recomienda manejar el dinero de tal manera que sea posible suplir desde las necesidades básicas hasta los gustos personales sin elevar endeudamiento. Esta experta agrega que está en ellos organizar el presupuesto y adaptarse a la coyuntura, sin dejar de disfrutar el dinero o dejar de lado las responsabilidades financieras.

El presupuesto

Organice el presupuesto personal de forma que cubra todos los gastos mensuales. Una vez termine, evalúe los egresos, rubro por rubro, para identificar en qué puede ahorrar para los gustos y en qué otros puede reducir los costos.

Reducción de gastos

Los gastos ‘hormiga’ se pueden inflar si no son controlados. Por ello, si compra refrigerios y comida que consume a diario en la oficina, cómprelos cuando merca y no en la calle. Son algunos de los productos que más han subido de precio.

Compra de productos

La canasta familiar es uno de los mayores gastos, por lo que es recomendable buscar lugares donde los precios, por ejemplo los de los alimentos, son más bajos, como las plazas de mercado. Los de cosecha están a precios más cómodos.

Lista para mercar

Lleve una lista de los productos que realmente necesita, cuando vaya a hacer mercado. Lleve el dinero exacto que puede gastar, haga alianzas con otras familias para comprar al por mayor, utilice cupones y revise las ofertas de las cadenas.

Ahorro de servicios

Con ayuda de su familia, apague las luces cuando no las necesite, emplee la iluminación del día, seque la ropa al sol, no se demore en la ducha, cierre la llave mientras se cepilla los dientes y desconecte cargadores y electrodomésticos que no use.

Dinero extra

Si le aumentan el sueldo u obtiene un ingreso extra, trate de cubrir los egresos con el salario inicial sobre el que ya posee un presupuesto definido. El dinero adicional le servirá para comprar lo que tanto ha querido o ahorrar para un viaje.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS