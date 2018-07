Trabajadores, ahora a declarar renta por nuevo sistema cedular

Faltan tres semanas para que se inicie el calendario con los últimos plazos establecidos por la Dian para presentar la declaración de renta como persona natural, pero como este año se estrena por primera vez el sistema cedular, es mejor empezar a hacer el trámite con anticipación, pues, hasta los contadores estiman que los cambios que tiene desde este año la tarea de tributar requieren tiempo para ser digeridos.

Según los cálculos de la Dian, serán 2,6 millones de personas las que presentarán declaración de renta en 2018, reportando los ingresos obtenidos en el 2017, lo que promete un recaudo que ha sido estimado en 2 billones de pesos, adicionales a lo que ya han aportado mensualmente los colombianos a título de retención en la fuente (impuesto de renta pagado por anticipado).



He aquí todo lo que necesita saber como trabajador sobre el sistema cedular.

¿Qué es?

Es un sistema que sirve para clasificar ingresos según el origen. Las cédulas son los grupos en los que se clasifican dichos ingresos para ser gravados con tarifas distintas y aplicarles beneficios tributarios de forma separada.



¿Cuántas cédulas hay?

Cinco: rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y rentas de dividendos y participaciones.



¿Para qué se establecieron?

Las cédulas buscan un ordenamiento de la procedencia de los ingresos. El sistema termina con la idea de gravar personas (empleado, cuenta propia). Se concentra en gravar ingresos.



¿Cada cédula tiene un formulario distinto?

No. Un formulario, el 210, incluye el formato que separa la depuración (deducciones y rentas exentas para llegar a la base gravable) de cada una de las cinco rentas.

¿Al trabajador solo se le aplica una cédula?

En general, se le aplica la cédula de rentas de trabajo, pero si el trabajador obtuvo en el 2017 ingresos distintos a los laborales, deberá utilizar otras cédulas según el tipo de ingreso obtenido.



Por ejemplo, tiene pensión y sigue trabajando. Entonces debe reportar sus ingresos en dos cédulas distintas. Aunque las tarifas marginales para ambos son iguales, los beneficios tributarios son distintos, porque se parte de la idea de que las pensiones son exentas (menos las que son muy altas), y el trabajador tiene renta de trabajo exenta del 25 %, por ejemplo.

¿Y si tiene renta laboral y recibe ingreso por un arriendo (renta de capital)?

También debe usar dos cédulas distintas. En la laboral puede incluir deducciones + rentas exentas, lo que no puede superar el 40 por ciento del ingreso. En la segunda, deducciones + rentas exentas, pero no pueden superar el 10 por ciento del ingreso.



Además, por el valor del arriendo que reportará el contribuyente puede restar costos en los que haya incurrido para generar ese ingreso, como la reparación del sistema eléctrico, por ejemplo. En el caso del trabajador, se parte de la idea de que para la generación de su renta no incurre en costos.



Además de salario, ¿qué más entra en rentas de trabajo?

Se incluyen comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones por trabajo asociado cooperativo y, en general, compensaciones por servicios personales.



¿Aún hay deducciones vigentes para disminuir la base de pago del impuesto?

Sí. Están vigentes deducciones por aportes obligatorios de seguridad social, dependientes, intereses de adquisición de vivienda, medicina prepagada, renta exenta del 25 por ciento y otras rentas de trabajo exentas. Cada una tiene un tope (ver artículo 206 Estatuto Tributario).

¿Qué diferencia hay entre renta líquida gravable e ingreso anual?

La renta líquida gravable es el resultado de tomar ingresos anuales del trabajador y restarles ingresos no constitutivos de renta (principalmente aportes de seguridad social), deducciones y rentas exentas.



¿Qué otra información se suministra en el formulario?

El patrimonio del contribuyente, es decir, si tiene casa, apartamento, finca, carro. También debe anotar lo que adeuda. Al resultado de restar lo que tiene y lo que debe se le denomina patrimonio líquido.



¿Si debo mucho, entonces no pago impuesto de renta?

Tener muchas deudas no quiere decir que no se vaya a pagar el impuesto. En los trabajadores se tiene en cuenta principalmente el ingreso. Sin embargo, existe un concepto llamado renta presuntiva, en la cual se presume que la renta de la persona es como mínimo el 3,5 por ciento del patrimonio líquido (activos menos pasivos). Siempre se deberá comparar entre el resultado que arroje la renta presuntiva y el que resulte de utilizar la depuración de la cédula, y escoger el mayor de los dos para liquidar el impuesto de renta.



¿Las cesantías se anotan como ingreso?

Sí, a partir del año gravable 2017 las cesantías del trabajador consignadas por las empresas al fondo de cesantías deben llevarse como ingreso a la declaración de renta de personas naturales. Es decir, se considera como ingreso independientemente de que no se hayan retirado.

No obstante, la norma considera renta exenta dichas cesantías cuando el trabajador tenga un salario mensual promedio de hasta 11’605.650 pesos.

A partir de dicho monto empiezan a ser gravadas en una parte según el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario.



