Con nuevo IVA, se esperan $ 7 billones sin incluir control a evasión

Aún no es claro si la economía crecerá tanto como para contrarrestar el freno en el consumo que podrían poner los colombianos ante un incremento en el costo de vida por causa del aumento de la tarifa general del IVA, la cual recae sobre el 80 por ciento de los bienes y servicios que utilizan los colombianos.



El director de la Dian, Santiago Rojas, resolvió las inquietudes al respecto.



¿En los $ 7 billones previstos, de recaudo adicional, está incluido el ingreso por control a la evasión?

El cálculo que hacemos es que la gente tiene que pagar el IVA. Seguramente va a haber un recaudo mayor de este impuesto, proveniente de la lucha contra la evasión, pero los 7 billones de pesos son solo por el cambio de tarifas. Por lucha contra la evasión tendría que haber un ingreso adicional.



Las medidas necesarias para el control a la evasión parecen necesitar una vigilancia casi uno a uno ¿Cómo hará esta tarea?



Hay múltiples posibilidades. La semana pasada, por ejemplo, hubo presencia masiva de la Dian en varias zonas del país. Durante tres días se adelantaron casi 6.000 visitas a establecimientos. Eso se va a hacer de manera permanente por parte de la Dian.



De igual forma, contamos con que las personas comiencen a ver los efectos tan negativos que tiene el no cobro del IVA o el no aporte del IVA cobrado. Esto genera cárcel.

El último elemento que esperamos es la participación de la ciudadanía, a través del reclamo de la factura, porque no todo puede quedar en hombros del Estado.



El contribuyente tiene que saber que si no le dan factura le están robando esa plata, porque de golpe le están cobrando un IVA que no le pasan al Estado.



Y si no le dan factura y le rebajan el IVA, entre los dos están robando al Estado una plata que es para financiar la salud, la educación, entre otros. Al no pedir la factura se le está haciendo un gran daño al país. Así, la tarea es de quien vende el servicio, del Estado al controlar que se emita la factura y del contribuyente que debe pedirla. Todos debemos participar si queremos que a Colombia le vaya mejor.



Ha contemplado que puede haber una eventual reducción del consumo y, por consiguiente, una baja en el recaudo?

Este año, la economía colombiana va a crecer más que el año pasado. Luego, si la economía crece más, tiene que haber un mayor consumo. Este año va a ser mejor que el pasado.

