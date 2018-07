Firmas digitales, listas para pelearse pagos y giros electrónicos

La ‘guerra’ por el mercado de los pagos electrónicos y el envío de dinero a nivel nacional por medios digitales (giros) dio su paso definitivo la semana pasada con la entrada en operación de Movii, primera sociedad especializada en este negocio del país (Sedpe).

Sin embargo, Movii no será la única empresa en tratar de tener presencia en este negocio. Empresas como Credibanco y Grupo Aval, entre otros, medirán sus fuerzas en un negocio que mueve unos 17 billones de pesos anuales y en el que además participan compañías postales, de transporte, almacenes de retail y hasta de juegos de azar.



Firmas como Pagos GDE, Aval Soluciones Integrales (Grupo Aval), Tecnipagos (Credibanco) y Coink, ya tienen el visto bueno de la Superintendencia Financiera para entrar en el negocio.



De hecho, el pasado 6 de junio el ente de control le dio luz verde a Coink para que incursione en este mercado que está llamado a brindar un apoyo clave en el proceso de bancarizar a aquella población que a la fecha no cuenta con ningún producto financiero.



Las Sedpe surgieron como alternativa para impulsar la inclusión financiera (Ley 1735 de octubre del 2014) y reducir las elevadas tarifas que cobran ciertos operadores de giros a las personas que hacen uso de estos para enviar o recibir pequeñas sumas de dinero dentro y fuera del país.

De hecho, la gratuidad del servicio es uno de los pilares sobre los que descansa la iniciativa en la que participan la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la franquicia de tarjetas MasterCard y algunos fondos de inversión.



“Movii es gratis, los datos los pagamos nosotros. Cualquier smartphone en Colombia funciona con esta aplicación, aunque el usuario no tenga datos y funciona así para que más personas puedan usar este servicio”, dice Hernando Rubio, presidente de la compañía.



Sostiene que, en principio, Movii es una aplicación con la que cualquier colombiano puede realizar todo tipo de pagos de manera gratuita, en línea y sin ningún costo desde el celular.



La compañía ya tiene más de 800 convenios con empresas a nivel nacional para realizar pagos de servicios públicos, aerolíneas, colegios, agencias de viajes y universidades, entre otros. Esperan elevar ese número a 1.300 convenios en los próximos meses.



También pueden recargar voz y datos de cualquier operador, enviar y recibir dinero sin costo, independientemente del monto, así como efectuar compras en línea, para lo cual ofrecen una tarjeta débito recargable (llamada i-card) que estará en el celular de las personas con todas las medidas de seguridad posibles para evitar su ‘hackeo’.



Pero Rubio dice que quieren llegar a apuntarle incluso al crédito. Su idea es que los bancos y originadores de crédito presten a la gente, a través de Movii, montos muy pequeños que les permita, por ejemplo, pagar la factura del gas o de otro servicio, cuando la persona no tenga los recursos para ello.



Esto será posible con el uso de la tecnología. “Nosotros desembolsamos el crédito y recaudamos su pago, pero quien lo otorga es una entidad autorizada”, dice el directivo.



El negocio para ellos, explica Rubio, está en la comisión que cobran a la empresa a la que el usuario le paga cualquier servicio, recarga o compra, no la persona. "Es hacer millones de transacciones y cobrando una mínima cuota, así lo hemos hecho durante años", dice Rubio.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS