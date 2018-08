Si no hay cambios, 2 de cada 3 entre 23 y 43 años no tendrán pensión

Para mitad de siglo se triplicarían los adultos sin seguro para la vejez. Con el sistema actual, el gasto público seguirá subsidiando a los pensionados con ingresos altos. Entre tanto, aumentarán las devoluciones de aportes a quienes no se puedan pensionar.

1. Gente sin pensión se triplicaría

Nueve millones y medio de personas de las que hoy están entre 23 y 43 años de edad no se pensionarán si el sistema no cambia.



Si no se reforma el sistema, la falta de cobertura se puede agravar en el futuro. Según Asofondos, en el año 2055 habrá 14,2 millones de personas mayores de 60 años, y de ellos 9,5 millones no se habrán podido pensionar. Estas personas son una de cada tres que hoy tienen entre 23 y 43 años de edad. Si hoy el 51 por ciento de los mayores no tienen pensión o un ingreso similar, para el 2055 se pasará al 67 por ciento.



Las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, según las cuales para los próximos 37 años la población colombiana tendrá una distribución casi pareja en todos los rangos de edad hasta 60 años, y la cada vez más alta expectativa de vida, de 80 años, muestran la necesidad del ajuste pensional.



El hecho de que a la vuelta de esos 37 años se pueda triplicar el número de personas sin acceso a un ingreso pensional, para el centro de estudios económicos Anif hace necesario no solo revisar las edades de jubilación y la forma en que se están beneficiando las personas de mayores salarios, sino también replantear el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).



De acuerdo con esta entidad, cuyo cálculo es superior y prevé que para el 2050 serán 15 millones las personas mayores de 60 años, la cobertura pensional del país es de solo el 27 por ciento, menos de la mitad del 64 por ciento del promedio observado en América Latina.



Lo más preocupante, agrega, es que en ausencia de correctivos estructurales, dicha cobertura estaría descendiendo hacia un 20 por ciento en las próximas décadas, producto de la persistente informalidad laboral. “El país no va por buen camino en cobertura pensional, y ello amenaza con una bomba social que dejará con riesgos de indigencia a 3 de cada 4 ancianos”, agrega Anif.

Otro factor que incide es el bajo nivel de ahorro, ya que según Anif, hoy casi el 70 por ciento de las devoluciones de saldos en Colpensiones (régimen de prima media) se dan por insuficiencia de semanas de cotización, mientras que en los fondos privados el porcentaje es del 50 por ciento.



Y advierte que la situación tiende a agravarse en el régimen de prima media, ya que los tiempos mínimos de cotización se han elevado de 20 a 25 años en la última década.



Otro elemento crítico es la cobertura de la población vulnerable, pues si bien hay alrededor de un millón de personas en el programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), solo hay 114.000 ahorradores y los montos ahorrados “dejan mucho que desear, pues se calcula que cada persona ahorra 12.000 pesos mensuales, mientras que el costo administrativo del esquema, de 90.000 millones de pesos al año, se ve exagerado frente a los bajos montos de ahorro generado y el bajo número de beneficiarios”.

2. Menos ayuda social o más impuestos

Bajo el modelo actual, con bajo nivel de cotización y ahorro, producto de la informalidad laboral, y la inequidad, dejar las cosas como están le saldría muy caro al fisco, situación que, de una u otra manera, implicaría que el grueso de la gente pague más impuestos o reducir otras ayudas sociales.



Tanto el centro de estudios económicos Anif como Asofondos, el gremio de las administradoras privadas de fondos de pensiones y cesantías, coinciden en alertar de que el país tendría que lidiar con una creciente e incontenible bola de nieve en sus cuentas fiscales si no se hace un cambio estructural al régimen de pensiones.



Según Anif, si el país le apunta a duplicar su cobertura pensional (pasando del 30 al 64 por ciento de la población en edad de pensión), se desactivaría esta bomba social, pero sin reforma pensional quedaría un creciente boquete en las finanzas públicas.



Cálculos de este centro de estudios muestran que las obligaciones fiscales al descubierto entre el 2017 y el 2050 se estarían elevando del 114 por ciento del PIB en pesos del 2017 hasta un 206 por ciento del PIB.



Agrega que esto sería un deterioro equivalente al 92 por ciento del PIB y que el Estado en la práctica tendría que duplicar su esfuerzo fiscal requerido para absorber esa mayor carga pensional.



“En términos de flujo de caja, los pagos bajo esta mayor cobertura pensional ya no descenderían hacia el 1,1 por ciento del PIB por año (hacia 2050), sino que continuarían en el 2,4 por ciento del PIB por año, similar al evidenciado desde finales de los años noventa, aunque sería la mitad del valor actual del 4,1 por ciento del PIB”, dice Anif en su documento ‘Propuesta de reforma estructural pensional’.

¿Y sin subir cobertura?

Si bien la idea de dejar el modelo actual en ‘piloto automático’ no encaja con los objetivos que debe tener el Estado de garantizar una pensión a las personas (así sea un ingreso menor al salario mínimo para quienes no tendrían nada), Anif estima que el valor presente neto pensional del país se mantendría en ese 114 por ciento del PIB del 2017.



Esto debido a que seguirían los elevados subsidios del régimen de prima media (Colpensiones), incluso bajo un horizonte fiscalmente conservador en el cual la cobertura se mantiene tan baja como en el 30 por ciento actual, frente al 64 por ciento que se ve en promedio en América Latina.

3. Más saldos devueltos, por no poderse pensionar

La poca formación desde el colegio sobre el ahorro pensional y la cotización por los niveles mínimos, así el salario sea mayor, es, según los expertos, una de las principales causas para que al final de la vida laboral miles de colombianos se queden, literalmente, viendo un chispero.



En un país donde los ingresos disponibles son precarios y en el que desde el comienzo de la vida laboral no hay disponibilidad de sacrificar algunos gustos mensuales para ir sembrando para la vejez, las cifras muestran, según Anif, que si bien Colombia está aún en la franja de países con ingreso medio (cercano a 5.700 dólares al año por habitante entre el 2015 y el 2016, frente a un nivel de 8.100 dólares entre 2010 y 2014), la tasa de ahorro macroeconómico es tan baja como un 19 por ciento del PIB.



Para el 2016, según este centro de estudios económicos, los fondos privados mostraban ahorros pensionales de solo el 22 por ciento del PIB, mientras que a los 20 años de existencia del régimen en Chile, su nivel era del 56 por ciento del PIB.



Por ello, esta baja propensión al ahorro se traduce en la devolución de saldos en el régimen de prima media (Colpensiones) para del 70 por ciento de los casos, básicamente, por insuficiencia de semanas de contribución a la seguridad social. En los fondos privados esta proporción es del 50 por ciento debido a la falta de fondos y de semanas de contribución.



Según Anif, esta limitación al acceso a una pensión es susceptible de agravarse más en el caso del régimen de Colpensiones, porque los tiempos mínimos de cotización se han elevado, aproximadamente, de 20 a 25 años durante la última década, a causa de los ajustes que se han realizado.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS