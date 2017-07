Esto es lo que se debería tener a los 30 años

Los 30 años son ahora una etapa temprana en la vida de un individuo.

Al contrario de hace un par de décadas, cuando llegar a esa etapa de la vida implicaba estar en la edad adulta y la creencia generalizada que las personas ya debían estar casadas y tener hijos.

Sin embargo, ahora se percibe como la edad ideal para empezar a tener un estilo de vida estable en diversos ámbitos y como momento ideal para tomar decisiones.

El portal ‘Resuelve tu Deuda’ da, entre otros, consejos como la planificación para el retiro, el disfrute de la vida, la educación de los hijos y la creación de un fondo de emergencias.

Ahorro y activos son claves para asegurar el futuro

1. Independencia



Es importante que ya no dependa de alguien más en la vida. Recuerde que mientras más grandes somos más difícil es adoptar nuevos estilos de vida y costumbres.



2. Bienes propios



Es necesario que vaya formando el patrimonio paulatinamente. A través de adquisiciones desde que inicia su vida laboral, usted puede diluir gasto e intereses en el tiempo.



3. Presupuesto

​

Si ya tiene ingresos y gastos, la herramienta más importante es un plan que registre los movimientos, fijos y variables de dinero. Sin embargo, haga un monitoreo mensual.



4. Mida sus gastos



La recomendación es destinar el 70 % de los ingresos a vivienda, educación, salud y transporte; y 30 % a ahorro, entretenimiento y pago de deudas.

5. Ahorro



La sugerencia de los expertos en finanzas personales es que sea equivalente entre 3 y 6 meses del sueldo, para que en caso de una eventualidad, como desempleo o enfermedad, no tenga que recurrir al crédito.



6. Plan de retiro



Desde el primer día laboral, una persona debe comenzar a preocuparse por el último. “Tener un plan destinado para el retiro en una cuenta o producto que le genere rendimientos es básico”, dicen.



7. El tiempo



Es el mejor aliado y ayuda a reducir riesgos. Mientras más tarde empiece a ahorrar, más dinero tendrá que aportar mensualmente.



8. Seguro médico



Elimine por fin de su imaginario la frase “a mí nunca me va a pasar”. Nadie está libre de una eventualidad y es mejor prevenir que lamentar.



9. Educación



Si uno de los objetivos en la vida es tener hijos, debe recordar que los costos son cada vez mayores. El plan de ahorro de educación es ideal.



10. Fije metas



No tienen que ser necesariamente financieras, pueden ser aprender algo nuevo, viajar, tener una familia o lo que se le ocurra.



11. Deudas



Use de una manera inteligente el crédito para asegurar un futuro tranquilo. Si ya tiene un problema de endeudamiento, busque resolverlo.



