Ingresos de las familias colombianas cada día alcanzan para menos

Las familias colombianas a las que no les alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas cada mes vienen en aumento.



En el último año no solo aumentaron los hogares que se encuentran en esa situación, sino que, además, aquellos que lograban sortear esas necesidades y a los que les quedaba algo de dinero hoy son menos que en el 2015.



Es lo que deja ver la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida, elaborada por el Dane, la cual muestra cómo de cada 10 hogares consultados, 3,2 no tuvieron el dinero suficiente para cubrir esas necesidades el año pasado, cuando en el 2015 ese problema solo cobijaba a 2,3 familias colombianas.

Las cifras oficiales muestran que en el último año, el número de hogares a los que el dinero no les alcanza para cubrir los gastos del mes creció en cerca de 1,4 millones.



Las familias que viven en la región pacífica colombiana son las más afectadas por esta situación, pues allí cobija al 48 por ciento de los hogares, mientras que Bogotá es la ciudad donde hay menos hogares en los que los ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas (18,9 por ciento).



Esta situación es consecuencia de la desaceleración de la economía registrada el año pasado, así como del disparo del costo de vida de los colombianos observado en el 2016.



Como se recuerda, a mediados del año pasado (julio), el costo de vida alcanzó uno de los picos más altos de la última década, pues la inflación se acercó al 9 por ciento.



Esa situación no solo afectó a los hogares que no cuentan con suficientes ingresos para cubrir sus necesidades básicas, sino también a los que tienen suficiente para pasar el mes sin angustias.

Según el Dane, el año pasado, el número de hogares a los que les alcanzaba el dinero para esas necesidades básicas disminuyó en cerca de 520.000.



La coyuntura económica también les tocó el bolsillo a los hogares que en el 2015 les alcanzaban sus ingresos para cubrir algo más que esos gastos básicos, pues el año pasado 515.000 familias vieron que sus ingresos ya no les daban para tanto.



Las cifras van en línea con la percepción que tienen las familias colombianas sobre su situación de pobreza.



La misma encuesta del Dane indica que 3,3 de cada 10 hogares consultados dijeron sentirse pobres, frente a 6,6 que manifestaron no sentirse en esa condición.



Esos datos no registran una variación significativa frente a los del 2015.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS