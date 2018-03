Conozca los horarios bancarios para este puente de Semana Santa

Se inicia el 'puente festivo' más largo del año, y si bien cientos de familias han aprovechado el receso en colegios y universidades para darse una pequeñas vacaciones, quizás hayan dejado pendientes algunas diligencias bancarias para su regreso la semana entrante.​

Aunque la totalidad del sistema bancario hará un breve receso el jueves y viernes, algunas de las entidades que cuentan con jornadas de atención especiales.



No obstante, los bancos han informado que sus canales electrónicos operarán las 24 horas del día en este puente festivo, a través de los cuales los usuarios podrán realizar retiros, transferencias, pagos y otros servicios. Pero para aquellos que dejaron pendiente alguna diligencia y requieren ir a su entidad, aquí están los horarios en que algunos de estos operarán.



* Banco de Bogotá:

• Sábado 31 de marzo: estarán habilitados 24 puntos de atención en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las siguientes ciudades:

Bogotá:

• Oficina de Recaudos y Pagos Calle 73

• Oficina de Recaudos y Pagos Restrepo

• Oficina de Recaudos y Pagos Fiesta Suba

• Oficina de Recaudos y Pagos Fontibón

• Oficina de Recaudos y Pagos El Virrey

• Oficina de Recaudos y Pagos Calle 128

• Oficina de Recaudos y Pagos Centro Comercial Mercurio



Barranquilla:

• Oficina de Recaudos y Pagos Calle 30

• Oficina de Recaudos y Pagos Calle 72

Bucaramanga:

• Oficina de Recaudos y Pagos Cañaveral

• Oficina de Recaudos y Pagos Cabecera

Buenaventura:

• Extensión de Caja Sociedad Portuaria

Cali:

• Oficina de Recaudos y Pagos Unicali

• Oficina de Recaudos y Pagos La Campiña

Cartagena:

• Oficina Bocagrande

Cúcuta:

• Oficina de Recaudos y Pagos Cúcuta

Medellín:

• Oficina Centro Comercial San Diego

• Oficina Centro Comercial Oviedo

• Oficina Centro Comercial Los Molinos

• Oficina Centro Comercial Santafé

Santa Marta:

• Oficina de Recaudos y Pagos Santa Marta

San Andrés:

• Oficina de Recaudos y Pagos San Andrés

Valledupar:

• Oficina de Recaudos y Pagos Valledupar

Villavicencio:

• Oficina de Recaudos y Pagos Villavicencio



* Banco AV Villas:

El jueves santo 29 de marzo y viernes santo 30 de marzo, por ser días festivos no habrá servicio al público.

El sábado 31 de marzo habrá atención en las oficinas que habitualmente lo hacen.

El domingo 1 de abril no se presta servicio y el lunes 2 de abril el servicio a los usuarios financieros en todas las oficinas se hace en su horario habitual.

Durante los días en que no habrá atención al público el Banco AV Villas recuerda a las personas que pueden realizar compras con sus medios de pago (tarjetas débito y crédito y manillas de pago).

Además pueden usar los canales electrónicos de la entidad:

• Más de 3.800 Cajeros Automáticos de la Red Aval

• Página www.avvillas.com.co

• Banca Móvil – AV Villas App

• Corresponsales Bancarios: más de 7.000 puntos en comercios de barrio y cajas de los almacenes del Grupo Éxito

• Audiovillas, ofrece asesoría las 24 horas



* BBVA Colombia:

Los días jueves y viernes santo no habrá servicio. El sábado santo, la atención se reanudará con normalidad con excepción de las oficinas de Pamplona y Popayán, que por las celebraciones de Semana Santa tendrán modificaciones en su horario.

Adicionalmente, los clientes de BBVA tienen a su disposición los canales digitales como el app de banca móvil, el call center y la red de cajeros automáticos en todo el país que están a su disposición las 24 horas del día para la realización de sus transacciones electrónicas durante los días santos.



* Banco Agrario de Colombia:

Durante la Semana Santa, el Banco Agrario de Colombia modificará los horarios de atención al público en sus 763 oficinas, teniendo en cuenta los días en que estas operan tradicionalmente, así:

Los días jueves y el viernes santos, estarán cerradas las oficinas de la entidad.

Entre tanto, las sucursales que atienen de martes a sábado, funcionarán los días 27 y 28 de marzo y considerando que por la celebración de la Semana Mayor, estarán cerradas al público el sábado 31 de marzo, se determinó que abrirán sus puertas al público el lunes 2 de abril, en sus horarios tradicionales.

Por último, para las sucursales que operan de miércoles a domingo, se definió que atenderán los días 27 y 28 de marzo y el lunes 2 de abril.

Es de señalar que con ocasión de la Semana Santa, la oficina del Banco Agrario en la Central de Abastos de Bogotá - Corabastos, que habitualmente funciona de lunes a sábado, abrirá sus puertas al público solo del 26 y al 28 de marzo.

La entidad tiene 763 oficinas tradicionales y 95 oficinas extendidas bajo el modelo BAC+Cerca, de las cuales 46 están ubicadas en zonas de Construcción de Paz.



