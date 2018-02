Compras en el supermercado: ¿Cómo evitar gastar más?

Las compras en el supermercado son algo inevitable y, aunque no parece haber cabida para el ahorro, si hay forma de cuidar el bolsillo a la hora de ir por lo que su familia necesita consumir.



Estos son algunos consejos sencillos que le ayudarán a gastar inteligentemente.

Presupuesto y claridad

En primer lugar, es clave establecer lo que verdaderamente necesita en el hogar y cuál es el presupuesto con el cual cuenta. De eso depende que se hagan compras inteligentes.



Según los expertos en finanzas personales, una compra inteligente es la que nos deja satisfechos y contentos, no solo en el momento, sino a largo plazo.



Esto no quiere decir que hay que comprar el producto más barato, sino encontrar el más es útil y necesario, y mejor aún si tiene un balance entre precio y calidad.



Internet es una herramienta moderna y útil para comparar precios y conocer las características de los productos. A la hora de hacer una compra en línea, elija plataformas reconocidas y confiables, revise las calificaciones y los comentarios de otros compradores.

Aprender a ser un comprador eficaz

El portal web de educación financiera ‘Saber más, ser más’, del gremio de entidades financieras Asobancaria, brinda siete sencillos consejos con los que podrá hacer una compra más inteligente y eficaz.



1. Ir al supermercado con un presupuesto límite y con lista en mano es una alternativa, pero solamente es efectiva si se sigue al pie de la letra. La lista ayuda a identificar aquello que se necesita y lo que no.



2. Compruebe el precio unitario (por kilo, litro, unidad) que aparece en la etiqueta de los productos porque es una guía útil para determinar costo- cantidad.



3. A veces no siempre lo que viene en tamaño familiar resulta más barato que el precio unitario.



4. Conserve los tiquetes de compras anteriores para identificar si han subido o bajado los precios, además de ayudar a ajustar el presupuesto, sirve para comparar los valores de los productos en otros lugares.



5. Las marcas propias o blancas han sido puestas en el mercado con el fin de ayudarle a ahorrar al consumidor y son una buena alternativa para que el dinero rinda, sin embargo, es necesario compararlas con otras marcas en función de la calidad.

Compre solamente lo que salió a buscar. No se deje llevar por ofertas como 2 x 1 o el segundo producto con descuento.



6. Evite comprar productos listos para el consumo, como por ejemplo fruta picada en recipientes, porque se corre el riesgo de no priorizar su gasto y se perderá.

Hay que aprender a identificar las fechas de vencimiento, procure que en caso de productos lácteos o de panadería superen los 15 días de expiración.



7. La familia comprensiva. Aunque las compras a veces se convierten en un plan familiar hay que dejar en claro que cualquier exceso de gasto podrá afectar la economía del hogar. Es importante que todos los miembros de su familia conozcan sus planes financieros y se sientan parte de ellos; así tendrán incentivos para ahorrar y ajustar sus patrones de gasto.



