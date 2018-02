¿Quiere comprar vivienda con subsidio de cajas de compensación?

Entre 15 y 23 millones de pesos en subsidios para comprar vivienda, podrán recibir los afiliados a cajas de compensación familiar, según sus ingresos, lo que facilitará a muchos colombianos cumplir su sueño de tener casa propia.



Un decreto acaba de homologar el beneficio -que antes tenía 4 rangos- con el que entrega el Gobierno a través del programa Mi Casa Ya, que tiene 2 rangos.

Esto es lo que debe saber si uno de sus deseos en el 2018 es comprar casa.

¿Quién puede acceder?

En el país hay 43 cajas de compensación familiar, 35 de las cuales están bajo la sombrilla de Asocajas, el gremio más grande en este tema.



Según María Margarita Ruiz, directora de proyectos sociales y económicos de la Asociación, “la modificación del subsidio familiar de vivienda beneficia a los trabajadores colombianos con menores ingresos. Las Cajas asignan el subsidio a aquellos afiliados que devengan hasta 4 salarios, que es el 80 por ciento de la población afiliada”.

No solo para familias

Aunque el porcentaje de afiliados a las cajas, en su mayoría son hogares, el nuevo decreto modificó el concepto de hogar, atendiendo a los cambios culturales y demográficos del país. A partir de ahora se tienen en cuenta aquellos hogares unipersonales para el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda.

El paso a paso

De acuerdo con lo expresado por la vocera de Asocajas, los aspirantes a recibir subsidios, además de estar afiliados a una caja de compensación familiar, tendrán que acreditar:

1. Ingresos mensuales (iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos).

2. Sin casa. Uno de los requisitos que se miran con lupa es que el aspirante no sea propietario de vivienda. “Excepto para solicitar subsidio de mejoramiento de vivienda o construcción en sitio propio”, indica Ruiz.



3. El 'ahorrito' cuenta. También entrará a ser parte de la evaluación el hecho de tener un ahorro y capacidad de crédito que le permita demostrar un cierre financiero del valor total de la vivienda que desea adquirir, construir o mejorar.



4. Primíparo con un subsidio. Finalmente, como se trata de ampliar el abanico de propietarios de un techo, el que resulte beneficiario no puede haber tenido anteriormente un subsidio familiar de caja de compensación, ni del Gobierno nacional.



5. ¿Y si no utilicé el subsidio? “Las personas que recibieron un subsidio de vivienda pero que no lo hicieron efectivo, es decir, no lo utilizaron, están habilitadas para postularse para los programas del Gobierno Nacional y para postularse nuevamente al subsidio de Vivienda, siempre y cuando se pueda comprobar que no hicieron uso del mismo”, aclara Asocajas.

Más posibilidad, pero menos beneficiarios

Hay que destacar que los dineros que manejan las cajas de compensación provienen de recursos parafiscales, por lo tanto, al aumentar el monto que le otorgarán a un afiliado, se reduce el número de beneficiarios.



Según Ruiz, “en el país hay 622.775 empresas que aportan al sistema, con lo cual se cubre a 9.592.885 trabajadores afiliados a cajas”.



En 2017 se otorgaron 50.000 subsidios, por cerca de 850.000 millones de pesos, pero desde que se creó el programa, en 1992, los subsidios entregados totalizan los 9 billones de pesos.



Con el nuevo monto, si los recursos del año fueran similares a los del 2017, podría estarse hablando de unos 40.000 subsidios con las nuevas normas, en las que se incluye, posibilidad de las Cajas de otorgar créditos a más largo plazo: 30 años, lo que bajaría la cuota mensual a pagar por el deudor.



