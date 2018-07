¿Sabe cómo 'curarse en salud' al comprar medicina por Internet?

Comprar medicamentos en Internet es una práctica cada vez más generalizada, debido a la gran cantidad de páginas que existen y que surgen a diario, a través de las cuales ofrecen productos, además de servicios relacionados con la salud, con descuentos y formas de pagos casi irresistibles.



Pero cuidado, en la compra y venta de medicamentos en línea la cosa es más complicada de lo que parece.

Si usted es de los usuarios frecuentes de las plataformas de compras por Internet, ha comprado ya o ha pensado hacerlo en algún momento, entonces le conviene saber ciertos detalles acerca de la comercialización de esos productos.



En especial, porque al adquirir productos por Internet se desconoce la procedencia real de los medicamentos por lo que los riesgos a los que se expone son: falsificación, adulteración, artículos de contrabando, que pueden convertirse en un problema de salud pública.

Para tener en cuenta

• Los medicamentos que requieran fórmula facultativa para su venta, sólo se podrán expender en droguerías y farmacias-droguerías.



• Los medicamentos de venta libre o de venta sin fórmula, se podrán expender en droguerías, farmacias-droguerías, almacenes de cadena o por departamentos, y en otros establecimientos que cumplan con la normatividad sanitaria.



• Para comercializar medicamentos virtualmente, debe realizarse bajo las disposiciones de la norma sanitaria, siempre y cuando la venta se haga a través de establecimientos comerciales farmacéuticos, almacenes de cadena o por departamentos, y estos deben estar legalmente constituidos.



• No se deberán comercializar medicamentos por medios virtuales si no se tiene un establecimiento físico y legal que cumpla con las condiciones sanitarias vigentes, donde los usuarios puedan reclamar o las autoridades puedan verificar dichas condiciones.

Para comercializar medicamentos virtualmente, debe realizarse bajo las disposiciones de la norma sanitaria, siempre y cuando la venta se haga a través de establecimientos comerciales farmacéuticos FACEBOOK

TWITTER

• El dispensador no podrá enviar por correo medicamentos de venta bajo prescripción médica, a menos que previo al envío sea presentada la fórmula y se garanticen las condiciones para el transporte de los mismos.



• En ningún caso podrán enviarse por correo medicamentos de control especial.



• Sólo las entidades territoriales de salud podrán autorizar el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos que cumplan con las condiciones esenciales, tales como: depósitos de drogas, agencias de especialidades farmacéuticas, farmacias-droguerías, y droguerías.



• Los medicamentos y dispositivos médicos -distribuidos por los establecimientos farmacéuticos, servicios farmacéuticos de Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, y demás establecimientos-, deben ser adquiridos y distribuidos a sitios legalmente autorizados por entidades territoriales de salud o el Invima.



• La entrega y recepción de medicamentos debe hacer sólo a establecimientos o personas autorizadas para distribuir o dispensar medicamentos al público, y debe existir seguridad de que se trata de un establecimiento legalmente constituido.

Usted tiene derechos

• De conformidad con el Código de Policía, el usuario podrá solicitar el concepto sanitario e información del funcionamiento del lugar a las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., adscritas a la Secretaría Distrital de Salud.



• Usted también puede solicitar información sobre temas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá (Cra. 32 # 12 – 81), en el cuarto piso del Laboratorio de Salud Pública, también al teléfono 3649090 extensión 9535, o radicar la solicitud de visita al establecimiento en dicha dirección, pero el trámite es más demorado por este último medio.

Existen reglas

En muchos casos no sólo se desconoce la normatividad sanitaria vigente, sino que se puede confundir al paciente, potencializar la automedicación y crear un riesgo en su salud.



Respecto a esta problemática, la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, Asocoldro, solicitó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, que se realice el respectivo control y vigilancia, y se cumpla con todos los estándares de calidad necesarios para la protección al paciente.



En dicha petición, Asocoldro sustenta que está a favor de la comercialización de medicamentos sin receta médica (OTC) o de venta libre y demás productos farmacéuticos en plataformas tecnológicas, siempre y cuando se garanticen a los consumidores los parámetros legales de Buenas Prácticas de Abastecimiento, los procesos de recepción y almacenamiento, distribución, dispensación, embalaje y transporte de medicamentos que establece la normatividad sanitaria vigente.

las plataformas en Internet no están obligadas a ‘bajar’ de sus portales estos productos, pero la ciudadanía puede decidir abstenerse de comprarlos FACEBOOK

TWITTER

El Invima actualmente realiza monitoreo, y aunque en algunos casos no se puede identificar el dueño de la página de internet ni tampoco conocer si cumple con las Buenas Prácticas, la institución dio apertura a 15 procesos administrativos sancionatorios y bloqueó 5 perfiles en la red social Instagram.



Además, la página Mercado Libre retiró 31 publicaciones, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, procedió a retirar 25 propagandas concernientes a medicamentos y 11 de productos dietarios, la red social Facebook retiró 7 ofertas de venta de medicamentos, y el sitio web Focus dio de baja a 465 publicaciones donde se vendían medicamentos y productos dietarios.



Javier Guzmán Cruz, director del Invima, aclaró que “las plataformas en internet no están obligadas a ‘bajar’ de sus portales estos productos, pero la ciudadanía puede decidir abstenerse de comprarlos”, asimismo, aseguró que “los medicamentos preferiblemente no se deben comprar por internet, deben ser prescritos por un médico y ser comprados en farmacias físicas y reconocidas”.



“Desafortunadamente no existe ninguna obligación legal para que las plataformas tengan que ir al INVIMA antes de poner los medicamentos en venta. Nosotros alertamos y ellos deciden si lo sacan o no del mercado en línea, cabe aclarar que no hay un requerimiento legal”, finaliza el directivo.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS