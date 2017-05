Colombianos han declarado 182 billones de pesos en el exterior

Todos los activos o depósitos que los colombianos tengan en el exterior serán descubiertos gracias a la cooperación de Estados Unidos y 106 jurisdicciones más.

A esta conclusión se llega luego de escuchar al director de la Dian, Santiago Rojas, quien hizo para el autor de este informe una presentación detallada sobre los planes en marcha o que se ejecutarán para localizar esos activos.



“El mundo entero se cansó de la evasión”, dice Rojas, al explicar por qué ha logrado esa cooperación.



Revela que hasta hoy se han formalizado 182 billones de pesos depositados en el exterior. Se estima que solo en Panamá, los colombianos tienen unos 18 billones de pesos no declarados.



“El colombiano que tenga activos no declarados tanto en el exterior como en Colombia, si los declara entre el 9 y el 22 de mayo, solo tendrá que pagar el impuesto de normalización, que es un 13 por ciento del valor del activo, y el impuesto de riqueza correspondiente”, dice Rojas.



¿Y si lo hace después de esa fecha?



Si lo hace después del 22 de mayo, y hasta el 31 de diciembre de este año, paga el 13 por ciento más intereses de mora y la sanción de extemporaneidad.



¿Hasta ahora cómo han respondido los colombianos?



Se han normalizado alrededor de 8 billones y los colombianos han pagado por dicho impuesto 867.000 millones de pesos durante los años 2015 y 2016. Esperamos que este año por lo menos se duplique esa cifra.



¿A cuánto podrían ascender los activos de los colombianos en el exterior?



Le voy a dar unos datos muy precisos: los colombianos le han dicho a la Dian que tienen en el exterior cerca de 182 billones de pesos; son 25.620 colombianos, de los cuales 6.186 son personas jurídicas y 19.434, personas naturales.

Sin duda, hay muchos activos en Colombia y en el exterior que aún no han sido declarados

¿Esa es, para usted, una cifra alta o baja?



Eso es difícil de precisar. Solamente lograremos establecer si es alta o baja una vez se realicen los cruces con la información de los otros países que ya empezamos a recibir, particularmente la de Estados Unidos, que acaba de enviar la de los años 2014 y 2015. Pero, sin duda, hay muchos activos en Colombia y en el exterior que aún no han sido declarados. Por esto es importante aprovechar este beneficio creado en la ley para normalizarlos y quedar al día con la Dian. Esta es la última oportunidad para hacerlo.



¿Pero los Estados Unidos están suministrando los nombres de las sociedades o personas naturales que tienen cuentas en ese país?



Claro. Esa información la recibimos hace tres semanas. El 30 de septiembre de este año vamos a recibir la información de 2016 y así, sucesivamente, cada año.



Es decir: ¿la reserva bancaria de Estados Unidos ya no existe?



Para efectos tributarios, no. La información reposará en la Dian y solo puede tener efectos fiscales.



¿Qué va a hacer la Dian?



Vamos a cruzar la información de lo que declaró el colombiano con lo que dice Estados Unidos que tiene esa persona en ese país. Los colombianos ya han declarado a la Dian activos en Estados Unidos por 38 billones de pesos. Esta información se va a cotejar con la lista recibida de ese país. Si resulta una diferencia al comparar la información, vamos a pedir una completa explicación al contribuyente. Hay que recordar que tener cuentas en el exterior es legal. La legislación colombiana lo permite. Lo que hay que hacer es declararlas. No se está exigiendo que se traiga el dinero del exterior al país; se puede dejar por fuera sin ningún problema, pero hay que declararlo.



¿Qué le pasa al colombiano que tenga activos en EE. UU. y no los declare?



Quien no pueda justificar el activo omitido está expuesto a sanciones administrativas y penales. Dentro de las administrativas, va a tener que pagar el 200 por ciento del impuesto dejado de pagar más los intereses de mora y las sanciones cambiarias pertinentes.



¿Qué significa eso en términos prácticos?



Que tiene un alto costo financiero y prácticamente pierde la totalidad del activo y se expone, dependiendo del monto omitido, a una posible denuncia de carácter penal que lo puede llevar a prisión. La recomendación es obrar con sensatez para que declaren los activos que tienen omitidos. Si el activo vale más de 5.000 millones de pesos, podría incluso tener sanciones penales por un artículo que aprobó la reforma tributaria pasada.



Si un colombiano tiene una sociedad en Panamá, y esa sociedad tiene activos en un banco en EE. UU., ¿Colombia va a tener la información de los dineros de esa sociedad en EE. UU.? ¿Así sea panameña?



Es que el socio es un colombiano, y las entidades financieras en EE. UU. tienen la obligación de conocer quién está detrás de las sociedades, por temas de lavado de activos. Un banco en EE. UU. no le abre una cuenta a una sociedad panameña sin saber quién es el beneficiario real de esa sociedad. Ese banco tiene la obligación de reportar la información al IRS (Autoridad de Impuestos de EE. UU.) y Colombia podrá solicitarla. Los bancos tienen normas muy estrictas para saber quién es realmente su cliente.

¿Desde cuándo EE. UU. está suministrando los nombres de personas y sociedades con cuentas allá?



Desde hace tres semanas. La aplicación de ese convenio de intercambio de información exige que los sistemas informáticos de ambos países sean confiables. Por este motivo, durante un año y medio las autoridades de EE. UU. realizaron auditorías a los sistemas de la Dian y este año certificaron que tenemos unos sistemas confiables. Por eso comenzó a enviarnos la información.



¿Esa cooperación la da solo EE. UU.?



Vamos a empezar a recibir información de otras 106 jurisdicciones que hacen parte del Foro Global de Transparencia de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Es decir, la mayoría de países del mundo nos van a dar información de los activos que tengan los colombianos en ellos.



La Ocde también certificó en diciembre pasado los sistemas informáticos de la Dian como confiables para enviarnos la información. Con 52 de estos 106 países, entre los que están Anguila, Argentina, Barbados, Bélgica, el intercambio comenzará en septiembre de este año y el resto, en 2018.



¿Cuál es el primer lugar de destino de la plata de los colombianos?



De acuerdo con las declaraciones recibidas, es Panamá, con 41,9 billones de pesos reportados en la declaración de activos en el exterior.



¿Y se supone que cuánto dinero no se ha declarado?



Se estima que en Panamá hay alrededor de 20.000 millones de dólares. Esto equivale a unos 60 billones de pesos, de los cuales han declarado 41,9, de manera que, estimamos, faltan todavía unos 18 billones de pesos por declarar.



¿Qué les pasa si no los declaran?



Si no se acogen a la normalización, tienen sanciones administrativas y penales. Prácticamente perderían el activo. Panamá nos ha manifestado que nos va a dar la información con fines tributarios en 2018, en el marco del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la Ocde.



¿Pero usted cree que Panamá va a cumplir?



Panamá suscribió y ratificó la Convención Multilateral que mencioné y nos ha manifestado que cuando Colombia reciba información tributaria de EE. UU., nos daría la de ellos. Como esta situación ya se está dando, confío en que tendremos la información tributaria de ese país en 2018.



¿Cuáles son los otros destinos del dinero de los colombianos?



Primero, Panamá, en donde 41,9 billones de pesos han sido declarados; segundo, Estados Unidos con 38,5 billones de pesos; tercero, España con 18,4 billones de pesos; cuarto, Bermudas con 11 billones de pesos y quinto, Perú con 9,2 billones de pesos. Estas son las cifras declaradas por los contribuyentes, pero obviamente tocará cotejar la información con los terceros países para verificar cuánto dinero realmente se encuentra en esas jurisdicciones.

Se estima que en Panamá hay alrededor de 20.000 millones de dólares. Esto equivale a unos 60 billones de pesos

¿Y los paraísos como Islas Caimán?



Ya 307 personas han declarado que tienen cuentas en las Islas Caimán por un valor de 1,2 billones de pesos. Islas Caimán nos va a dar información a partir de septiembre de este año.



¿Las Islas Caimán hacen parte del Foro de Transparencia de la Ocde?



Sí. Por eso, insisto, la Dian va a tener información de prácticamente todos los países del mundo donde los colombianos tienen dinero. Por eso es importante aprovechar la ventana de oportunidad que dio el Congreso y que termina este año, para que quienes hayan llevado su plata por algún motivo al exterior la declaren y paguen el 13 por ciento para sanear su situación tributaria y cambiaria ante la Dian.



El intercambio de información va a permitir que en el futuro cercano no quede un peso de los colombianos en el exterior sin ser detectado. Es que el mundo entero se cansó de la evasión. No es un tema solamente de Colombia. En el corto y el mediano plazo, todo depósito o activo en el exterior se va a conocer.



¿Y Suiza?



Suiza comenzará a dar información tributaria a partir del 2018 en el marco de la Convención de la Ocde. Hasta la fecha, hay colombianos que han informado que tenían activos en Suiza en 2016 por valor de 3,1 billones de pesos. Seguramente, hay más dinero en ese país sin reportar.



¿En total, cuántos colombianos han reportado que tienen activos en el exterior?



25.620 colombianos han dicho que tienen activos en el exterior.



Eso es muchísimo menos del 1 por ciento de la población...



Para tener activos en el exterior se necesita tener un capital importante.

Se viene la factura electrónica

La Dian implementará la factura electrónica. ¿Qué significa eso?



Que la transacción como tal se va a poder realizar de manera electrónica, y la Dian recibirá en sus servidores las facturas de las transacciones que hagan las empresas. Esto les va a permitir reducir los costos de transacción, porque hoy para ellas emitir una factura en papel, archivarla, conseguir la información de años anteriores es muy costoso. Con la factura electrónica se bajan esos costos.



¿A partir de cuándo?



Desde este momento, en forma voluntaria; pero, a partir del 2019, será obligatorio para todas las empresas. Hoy ya hay autorizados más de 20 prestadores de factura electrónica, que son firmas privadas que la Dian autorizó para que ofrezcan en Colombia servicios para eliminar el papel y adoptar la factura electrónica. La empresa que quiera montar su sistema de factura electrónica puede acudir a cualquiera de los prestadores autorizados para que ellos le hagan el servicio y se lo pasen a la Dian.



¿Esto es para perseguir, bloquear o impedir la evasión del IVA?



Esto hará que la evasión de IVA caiga drásticamente porque la Dian obtendrá esa información en tiempo real. Además, al facturar y cobrar el IVA, los ingresos facturados deberán verse reflejados en el impuesto de renta.



¿Y en el caso de los restaurantes?



Los restaurantes no cobran IVA. Tienen que emitir factura para cobrar el impuesto al consumo. Si es un restaurante que vende menos de cien millones de pesos al año, no tiene que facturar.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO