Lo que debe saber para poner a rentar su dinero este año

Poner a rentar esos pesos que quedaron después de las fiestas de diciembre o el ahorro hecho para un propósito de más largo plazo (mayor pensión, un viaje o mejorar la vivienda) es un propósito de cientos de colombianos.



Tarea nada fácil si lo que se busca, además de una buena rentabilidad, son opciones seguras y fáciles de manejar, además de que se adapten a los tiempos en que se desarrollarán esos planes, momento en el que se requerirá el capital.

Por fortuna, dicen los analistas, las opciones que ofrece el mercado colombiano son variadas y asequibles a cualquier bolsillo. Así, lo relevante sigue siendo, primero, conocer hacia dónde va la economía y los factores que la pueden frenar o impulsar; segundo, conocer el activo y el mercado en que se invertirá; tercero, la inversión que se adapta mejor a esos planes y al nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir, además de saber consolidar un portafolio que diversifique el riesgo sin sacrificar rentabilidad.



Germán Verdugo, director de Inversión y Gestión de Activos de Credicorp Capital, sostiene que, precisamente por esa diversidad de factores, tampoco es fácil tener un portafolio estándar que se ajuste a todas las personas, pues lo que para un individuo puede ser una buena rentabilidad, para otro tal vez no sea la ideal.



Acciones, divisas, inmuebles, CDT, fondos de inversión colectiva (FIC), un vehículo, criptomonedas y hasta el hecho de montar un pequeño negocio hacen parte del abanico de opciones, pero el asunto está en saber escoger el que mejor se adapte a sus necesidades.



De ahí que una de las primeras reglas sea conocer bien dónde se hará la inversión. Si no conoce cómo funciona un mercado, lo mejor es no exponer su dinero, recalca Verdugo, a propósito de la inversión de moda: las criptomonedas.



Lo segundo es ver las señales que envía la economía que para este año, a diferencia del anterior, tendrá un mejor desempeño, aunque sigue siendo vulnerable.



Las proyecciones apuntan a un crecimiento por encima del 2 por ciento. En Corficolombiana creen que será del 2,6 por ciento; en Bancolombia, de 2,5 por ciento, mientras que en Old Mutual y el BBVA la ven rondando el 2 por ciento.



“Menores tasas de interés, baja inflación, recuperación de los precios del petróleo y una dinámica positiva de la inversión, acompañados de un mejor entorno global serán los factores que jalonarán la economía este año”, dice Juana Téllez, economista jefe de BBVA Colombia.



¿Y los riesgos? Para Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores, hay dos internacionales y uno local: el primero, los excesos de los mercados al celebrar la reforma tributaria de Estados Unidos. El segundo, una recesión de esa economía, puesto que en el pasado estas le han quitado a Colombia entre 2 y 5 por ciento del PIB.



El tercero, las elecciones en Colombia, pues si se presenta un giro a la izquierda, “haría que los inversionistas vendieran primero y preguntaran después”, dice.



Algo en lo que coincide Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, quien sostiene2 además que no hay que perder de vista el petróleo, en el cual hay debilidad y si bien los precios han subido, los fundamentales aún no lo soportan.

Las opciones

Este año promete no solo novedades sino buenos retornos, a juzgar por las proyecciones de los analistas, quienes confían en el despegue de la economía.



La innovación correrá por cuenta de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que para el primer semestre del año anunció la posibilidad de que más personas inviertan en instrumentos distintos a las acciones. Por ejemplo, en facturas electrónicas y emisiones de bonos de pymes, las cuales se podrán adquirir a través de su plataforma electrónica.



Las acciones seguirán siendo una alternativa muy válida, más ahora que existe un margen amplio de valorización, en la medida en que se esperan mejores resultados de las empresas, según Catalina Tobón, gerente de Investigaciones Económicas de Old Mutual.



“Mientras continúe la baja aversión al riesgo a nivel mundial, las acciones emergentes, entre estas las colombianas, seguirán valorizándose, teniendo en cuenta que están rezagadas”, agrega Ballén.



Campos sugiere, por su parte, no dejar pasar la oportunidad que ofrecen las emisiones de Celsia y la Empresa de Energía de Bogotá.



“La apuesta deberían ser las acciones locales y fondos internacionales la primera mitad del año. Comprar dólar en la primera mitad a precios reducidos aprovechando la euforia por la reforma tributaria de EE. UU.”, sugiere.

El mercado inmobiliario

Una alternativa que cobra cada vez más fuerza son los fondos inmobiliarios. La BVC ya trabaja en esa opción para ofrecerla a los inversionistas personas naturales.



Las inversiones se pueden hacer ya sea comprando participaciones a otros inversionistas en el mercado secundario de la bolsa con montos tan bajos como 23.500 pesos (valor de una unidad), o en el mercado primario al momento de ampliaciones de capital del fondo, con montos desde 10 millones de pesos.

Opinión divida ante divisas y criptomonedas

Los analistas no logran ponerse de acuerdo en la conveniencia de invertir en divisas o en las llamadas criptomonedas.



Frente a divisas como el dólar, mientras algunos recomiendan aprovechar los precios bajos que se darán en los primeros meses del 2018, otros creen que esa es una opción más para los grandes capitales y no para el ciudadano de a pie.



Respecto a las criptomonedas, como el bitcóin, dicen que esa es una liga reservada no solo para quienes verdaderamente entienden cómo funciona ese mercado, que es menos del 99,9 % de la población, así como para quienes tienen una alta tolerancia al riesgo. Pocos aconsejan invertir en estas.

