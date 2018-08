‘Trabajaré hasta que mis fuerzas me lo permitan’: microempresaria

Trabajar hasta que sus fuerzas se lo permitan es lo que dice Diana Maritza Martínez, microempresaria del sector de las confecciones a quien, de haber seguido cotizando para su jubilación, solo le faltarían poco menos de tres años para alcanzarla.

Su caso es el de miles de colombianos que a muy temprana edad ingresaron al mundo laboral. Ella lo hizo a los 15 años; trabajó primero en un hotel de Bogotá; luego, en una encuadernadora, y más tarde, en una microempresa de confecciones a la que estuvo vinculada por más de diez años.



Con la experiencia obtenida se aventuró a montar su propio taller de modas, y con un esfuerzo adicional sacó adelante su carrera de diseño de modas.

Como trabajadora independiente lleva más de 25 años, tiempo que, sumado a su historia laboral como empleada (unos 13 años), le daría hoy más de las semanas necesarias para pensionarse en el sistema público (Colpensiones). Pero su historia es diferente. Como independiente nunca cotizó para su jubilación, y hoy, a los 53 años, con dos hijas en la universidad y un esposo que tampoco cotiza para el seguro de vejez, el panorama pinta un tanto sombrío, pues si bien el taller produce, alguien tiene que estar al frente de este, y quién si no ella.



Con una microempresa y una familia que atender, muchas cosas quedaron en segundo plano; una de estas, su ahorro pensional. Es más, admite que no sabía que como independiente podía seguir aportando para su jubilación, por eso nunca lo hizo. “Creo que falta más educación en ese tema”, dice.



Y es que esta pequeña empresaria no sabe de la existencia de los programas del Gobierno, como el de la pensión familiar, o de las otras alternativas que tienen las personas que no logran acumular un ahorro para pensionarse.



A solo tres años de la edad de jubilación, ignoraba que, sin haber cotizado lo suficiente, podría solicitar la devolución de lo ahorrado durante los 13 años que estuvo como empleada, frente a lo cual no espera mucho. Por eso dice que lo único que le resta es trabajar mientras tenga salud para hacerlo, todo por un descuido.



