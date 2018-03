Precio del dólar cae 25 pesos en el mercado cambiario

Al inicio de la jornada de este lunes, el precio del dólar en el mercado colombiano sufre una caída de 25 pesos y se negocia en un precio promedio de $ 2.824, luego de comenzar la semana con una TRM de $ 2.849.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa estadounidense marca un precio mínimo de $ 2.817 y un máximo $ 2.836.

Según Felipe Espitia, analista de Alianza Valores, tres hechos marcan la tendencia de la moneda extranjera este lunes: una baja en el volumen de la negociación por ser Semana Santa; una menor aversión al riesgo tras el enfriamiento de la pugna comercial entre China y Estados Unidos, y la disparada del euro en los mercados internacionales.



Para Diego Franco, analista de Franco Valores, el bajo volumen de negociaciones es normal en esta época del año porque muchos operadores no están en sus puestos de trabajo y como no hay tanto volumen hace que la volatilidad sea más fuerte y se acentúe más.



Y es que cuando no hay muchos operadores en el mercado, un poco de volumen puede generar bastante volatilidad.



Durante un día normal, el promedio de negociaciones alcanza los 1.000 millones de dólares, mientras que hoy se están tranzando unos 460 millones de dólares en el mercado colombiano.

ECONOMÍA