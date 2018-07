En centros comerciales puede consultar acerca de  declaración de renta

n los cambios que se hicieron en la más reciente reforma tributaria, aproximadamente 500.000 personas más tendrán que presentar declaración de renta para el año gravable 2017.



Según los datos de la Dian, para esta vigencia –cuyos vencimiento empiezan el próximo 9 de agosto– se espera que 2,6 millones de colombianos declaren dicho tributo, mientras que el año pasado se esperaban 2,13 millones.

Esto indica que 470.000 personas más tendrán que presentar sus papeles al día a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que espera recaudar $2 billones por este concepto.



Adriana Solano Cantor, directora (e) de Gestión de Ingresos de la entidad, aseguró: “Para este año, ya tenemos materializados los cambios de la reforma tributaria del 2016, es decir, los declarantes van a tener que hacer el ejercicio, a través de la renta cedular, que divide en cinco las obligaciones a declarar: trabajo, pensiones, de capital, no laborales y de dividendos y participaciones (...) aunque es claro que el mayor potencial de declarantes será por las rentas de capital”.



De hecho, las cifras de la autoridad tributaria indican que, a la fecha, ya se han presentado 16.000 declaraciones del impuesto de renta y complementarios, con lo cual Solano recordó que el calendario tributario (ver gráfico) no corresponde a las fechas en que deben declarar las personas, sino que es el plazo máximo para que realicen dicho trámite.



Cambios



En la presentación de las proyecciones de recaudo y contribuyentes, la Dian también aseguró que la reforma tributaria del 2016 hizo algunos cambios sobre quiénes debían declarar o pagar renta, que para este año serán seis.



El primer es para todos aquellos responsables del régimen común del IVA o Impoconsumo, pero también les aplicará a quienes tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a $44’603.000 durante el año pasado.



Quienes hayan efectuado compras y/o consumos con tarjeta de crédito o cualquier medio de pago, por esta cifra o por encima de la misma, también deberán declarar renta; asimismo, tendrán que hacerlo aquellos que hicieron consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieros (movimientos financieros) por esta cifra.



De hecho, este último componente fue el principal cambio para los contribuyentes, ya que antes se les exigía movimientos financieros por el mismo monto del patrimonio, y para este año será por la misma cifra de los ingresos brutos.



Este cambio es quizá el que más le aportará al número de contribuyentes exigidos a declarar, que –vale recordar– no es el mismo que debe pagar por el impuesto de renta; es decir, los 2,6 millones de colombianos deben declarar bienes e ingresos, pero no todos deben pagar por estos.



La directora de gestión de ingresos encargada añadió que para este fin, la Dian tiene disponible, desde mediados de junio, el formulario 210 para residentes, lo que indica que los clientes que tienen su cuenta registrada pueden ingresar y diligenciar desde ya la declaración.



Asimismo, agregó que “en aras de facilitar el cumplimiento de declaraciones y pagos, la Dian ha extendido una serie de actividades en materia pedagógica e informativa: la primera, hemos adelantado más de 60 sesiones de capacitación a nivel nacional, con participación de más de 7.500 ciudadanos, donde se ha dado a conocer los cambios introducidos, herramientas, topes y plazos, entre otras cosas”.



Novedades



Además, la información exógena, que es una especie de guía y no constituye toda la información que incluye la declaración total a llenar, se espera que sea publicada hoy en la página web de la entidad.



Durante la presentación de este reporte, la entidad recaudadora también informó que ayer comenzó el servicio de oficinas móviles en las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga) y sus zonas aledañas.



De igual forma, se ubicarán en los principales centros comerciales de las mismas, con el fin de instruir a los ciudadanos, sobre qué tipo de impuestos deben declarar y, si es el caso, pagar.



En cuando a las personas que viven en el exterior, pero son residentes fiscales en Colombia, Solano indicó que “deben cumplir igualmente con esta obligación de forma virtual, teniendo habilitada su firma electrónica y toda la información de su ruta al día”, pero con las mismas fechas de vencimientos.



