Créditos en mora en el país están a la alza

Por cada 100 pesos que tienen prestados los bancos en créditos de consumo, hay 18 pesos en mora.

Aunque en esencia la cifra no parece muy elevada y las entidades tienen provisiones suficientes para cubrir esa deuda en caso de que los deudores no cancelen esas obligaciones, las alertas de la Superintendencia Financiera ya comenzaron a encenderse dada la tendencia que trae la morosidad de la cartera del sistema financiero en general, pero en particular la de las empresas y los préstamos de consumo.

Tal como lo anticipó Gerardo Hernández, superintendente Financiero en entrevista con EL TIEMPO el pasado 19 de diciembre, hay una clara tendencia al alza de los créditos en mora. (Lea también: Se disparó la cartera morosa de grandes empresas del país)

Las deudas colgadas del consumo pasaron de una tasa de crecimiento del 3 por ciento en junio a cerca del 18 por ciento anual en octubre del 2016.

Las cifras más recientes a octubre del 2016 del ente de vigilancia y control del sistema financiero colombiano indican que los préstamos atrasados de los colombianos en consumo totalizaban cerca de 5,7 billones de pesos, de los cuales unos 1,56 billones de pesos corresponden solo a las tarjetas de crédito.

Así el indicador de mora de la cartera de tarjetas se acerca al 6,6 por ciento, uno de los más altos del segmento de consumo, después de los préstamos de libre inversión que tienen un indicador del 6,9 por ciento, según la Superfinanciera.

“El comportamiento de la cartera vencida estuvo determinado por los productos de libre inversión y tarjeta de crédito, con mora entre 1 y 6 meses”, precisó la entidad.

No obstante, agregó que las entidades tienen provisionados cerca de 131 pesos por cada 100 pesos que hay en mora en la cartera de consumo. (Le puede interesar: Si es un deudor moroso, estas son dos alternativas para ponerse al día)

“Lo que estamos viendo es que al final del año hay un mayor deterioro de la cartera vencida. Los índices de solvencia y los indicadores generales de calidad son buenos, pero hay que estar muy pendientes de lo que suceda en el 2017. Como supervisores nos tenemos que anticipar, pero también los bancos y las personas que están tomando créditos para que tengan certeza de si realmente necesitan en este momento lo que van a comprar con el dinero que tomarán prestado. Esa es una pregunta obligada para todos”, le dijo Hernández a este medio en reciente oportunidad.

El funcionario dijo que ya se comenzaron a tomar medidas adicionales para evitar que el deterioro de la cartera continúe.

Por eso, a finales de noviembre se emitió la Circular Externa 047 que obliga a los bancos a hacer mayores provisiones a partir de enero de este año sobre la cartera de consumo con plazos superiores a siete años y de esta forma no incentivar ese crédito, pues se están viendo plazos de 10 años, lo que eleva el sobreendeudamiento y podría generar problemas en el futuro.

Financiación de alto costo

Según la Superintendencia Financiera, en noviembre el promedio de tasa de interés de los avances en efectivo, que reportaron 23 entidades, fue del 30,22 por ciento efectivo anual, donde el mayor valor fue de 32,75 por ciento y el menor, de 24,04 por ciento.

A esto hay que sumarle el costo de la comisión por el servicio, donde el promedio fue de 4.318 pesos para 18 entidades si se hace por cajero automático. Si el dinero se retira en oficinas, la tarifa sube, ya que en este aspecto el costo promedio de 21 entidades que reportaron fue de 7.816 pesos. La entidad indicó que, para el primer trimestre, el límite de usura del crédito de consumo será de 33,51 por ciento efectivo anual, frente a una tasa de 32,99 por ciento que rigió en el cuarto trimestre del 2016.

